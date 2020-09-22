影／讓愛加乘　社福機構中秋禮盒讓榮民長輩溫暖過節

彰化縣榮民服務處與張榮發基金會今(22)日一起舉辦「卦山榮情、長榮送愛」中秋慈善關懷活動，今年分贈給弱勢榮民家庭的月餅禮盒很不一樣，基金會採購自照顧心智障礙者的小愉兒基金會，200份禮盒除了讓榮民(眷)感受來自社會各界的關懷，同時也幫助了受疫情衝擊、捐款大幅衰退的社福機構。





▲榮民長輩們進行剪紙DIY，秋節應景圖案與彰化地方特色大佛意象相結合，傳達「月圓人團圓」的祝福。。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.22）