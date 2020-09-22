影／讓愛加乘　社福機構中秋禮盒讓榮民長輩溫暖過節

彰化縣榮民服務處與張榮發基金會今(22)日一起舉辦「卦山榮情、長榮送愛」中秋慈善關懷活動，今年分贈給弱勢榮民家庭的月餅禮盒很不一樣，基金會採購自照顧心智障礙者的小愉兒基金會，200份禮盒除了讓榮民(眷)感受來自社會各界的關懷，同時也幫助了受疫情衝擊、捐款大幅衰退的社福機構。
榮服處長楊雨榮及張基金會執行長鍾德美等人，在會後一起至彰化地區榮民(眷)家中親送秋節月餅禮盒，期藉此活動溫馨送暖，讓榮民長輩們體驗美好的中秋佳節。收到來自身障機構用心所製作的月餅，任姓榮民伯伯高興地說，很感謝大家關心我們，很開心。
為了鼓勵榮民(眷)長輩出門透透氣，增加與同齡朋友間的交流互動，榮服處社區服務組長及榮欣志工，協助接送長輩們前來參加活動，更安排了剪紙老師帶領長輩們進行剪紙DIY，又大又圓的月亮伴隨著星星，溫柔地照耀著八卦山大佛，秋節應景圖案與彰化地方特色大佛意象相結合，傳達「月圓人團圓」的祝福。
手語老歌帶動唱，耳熟能詳的老歌「萍聚」，搭配簡單的手語動作，除了讓長輩跟著哼唱，活化腦部，手腳也跟著運動伸展，完成剪紙的成就感、動動手腳的開心感，讓與會長輩笑開懷，場面溫馨熱鬧。
鍾德美指出，基金會長期關注人口老化議題，適時提供必要資源，例如與長照相關科系學校結合，共同關懷社區長輩，辦理青銀共餐及共居、贊助身障機構高齡憨兒健康照顧經費等，希望傳遞社會溫暖關懷的力量，也喚起民眾一同守護社會角落的弱勢長者。
楊雨榮表示，希望經由服務處的拋磚引玉，讓更多有志人士與善心企業團體加入社會公益服務的行列，讓愛循環不間斷。