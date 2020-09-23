兒童心導管手術　土城區域醫院也能做

以往幼兒如果要動心導管手術，必須到醫學中心才能進行，家住新北市三峽的2歲周姓女童患有先天性心臟病，經過土城醫院治療，藉由心導管穿刺手術，在一個小時內順利完成，這也是罕見的區域醫院等級，對幼兒進行心導管手術，對當地民眾來說，可以說是一大福音。





▲周小妹妹術後恢復良好，2天後出院，父母親對才開院不久的土城醫院以及鍾宏濤醫師帶領的團隊深表感謝。(圖/記者康子仁攝)

× ▲周小妹妹術後恢復良好，2天後出院，父母親對才開院不久的土城醫院以及鍾宏濤醫師帶領的團隊深表感謝。(圖/記者康子仁攝)

負責主刀的林口長庚醫院兒童心臟內科主任暨土城醫院主治醫師鍾宏濤表示，動脈導管是一條在胎兒時期介於降主動脈和肺動脈之間的血管，原本新生兒在出生2周內應該關閉，但發生率大約2000分之一無法自行關閉，是常見的兒童先天性心臟病，佔所有兒童先天性心臟病的5％到10％，早期只有靠外科心臟手術，如今可以用心導管介入治療，用穿刺手術就可以，不用開胸膛手術，日後在胸前就不會有一條長長的拉鍊。





新北市2歲多的周小妹妹，出生後經由新生兒超音波檢查發現「開放性動脈導管」，平常容易喘，吃東西也比較慢，持續二年在門診追蹤，雖無立即危險，但仍有導致持續肺動脈高血壓及心臟衰竭的風險。





在醫師的建議下決定讓女童接受積極治療，由新北市立土城醫院先天性心臟病心導管介入醫療團隊執行「兒童心導管術介入治療」，在一小時內順利完成動脈導管封堵治療，周小妹妹術後恢復良好，2天後出院，父母親對土城醫院以及鍾宏濤醫師帶領的團隊深表感謝。





鍾宏濤解釋，動脈導管是一條胎兒期介於降主動脈和肺動脈間的血管，若在出生2到4週後仍未關閉，即診斷為「開放性動脈導管」。出生後開始肺循環，主動脈會將高血氧的血液送到全身，肺動脈會將低血氧的血液送到肺臟，因此動脈導管就無其生理作用，若未關閉可能出現呼吸急促、餵食困難、活動力不佳、體重增加緩慢等症狀，該血管若一直持續存在，甚至會導致持續肺動脈高血壓及心臟衰竭。





土城醫院兒童心臟內科莊奇錫醫師指出，大部分的兒童先天性心臟病初期症狀不是很明顯，若家長有觀察到病童心跳快、呼吸喘費力、餵食困難易疲倦、易盜汗、生長遲緩等症狀，甚至是兒科醫師聽診發現有心雜音時就必須盡早尋求兒童心臟專科醫師做進一步的確診與治療。





目前「兒童心導管術介入治療」是治療先天性心臟病的主要方法之一，心房中膈缺損、心室中膈缺損、開放性動脈導管、肺動脈狹窄、主動脈窄縮等常見的先天性心臟病均能用此高端的醫療技術來治療﹔「兒童心導管術介入治療」是使用心導管機，在X光透視下，利用導管來治療異常的心臟結構，目前已被廣泛地應用在治療各類先天心臟疾病。這種治療方式和傳統採用外科開心手術相比的優點是：傷口小（只有針穿刺的針孔）、無手術疤痕、不需插管及全身麻醉、術後恢復快、住院天數少、疼痛感及併發症少。



