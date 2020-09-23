搭往谷關客運故障乘客被丟包？中市府：嚴禁再發生

台中市議員賴佳微今(23)日接獲民眾爆料，豐原客運從台中火車站開至和平谷關850路公車，21日發生公車故障後，卻調派僅能乘載一半乘客數的低地板公車，導致該班次公車有半數人在上高速公路之前被丟包在路上﹔議員痛批，這種做法有嚴重缺失，該班公車一小時僅一班，是要被莫名丟包的民眾如何去上班、就學？



