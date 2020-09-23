搭往谷關客運故障乘客被丟包？中市府：嚴禁再發生

台中市議員賴佳微今(23)日接獲民眾爆料，豐原客運從台中火車站開至和平谷關850路公車，21日發生公車故障後，卻調派僅能乘載一半乘客數的低地板公車，導致該班次公車有半數人在上高速公路之前被丟包在路上﹔議員痛批，這種做法有嚴重缺失，該班公車一小時僅一班，是要被莫名丟包的民眾如何去上班、就學？
賴佳微表示，該班公車是一些民眾長期從市區通勤至豐原上班上課，甚至也是外縣市旅客前往谷關遊玩的重要交通工具，但是這班公車故障之後，客運業者緊急調派的卻是僅有一半乘客數的低地板公車，導致有半數乘客直接被丟包在路上，如果有人因此遲到被扣了全勤，是誰要負責？若學生因遲到被學校處罰，責任又要算在誰身上？
賴佳微指出，民眾就是信賴這班公車，才讓公車做為他們通勤的重要運輸工具，但這次的丟包事件，讓台中市的公車又再次讓民眾充滿不信任感，甚至連讓來台中遊玩的外縣市旅客也對台中市的公車失望。公車故障難免，大家都能理解，但緊急補救的做法，絕對不是直接把乘客丟包在路上。
賴佳微說，從年初至今我多次關注台中市公車運輸改善品質的問題，也多次開了專案報告來檢討，但客運業者的態度跟緊急事件的處理程序，還是讓許多民眾非常不滿意，問題始終層出不窮。希望交通局在公車品質改善上能夠持續進步，讓市民能夠對公車的信任感有所提升。
對此，市府交通局表示，經查9月21日上午6時原排定發車的850路公車，因原值勤車輛已事先安排定期檢查，豐原客運臨時改派代班駕駛員並以其他低地板公車代班行駛，並無臨時故障換車一事。
交通局指出，豐原客運當日代班駕駛因輕忽未做好人數控管，導致850路公車上高速公路前仍有5名立位乘客，為遵守客運行駛高速公路不得乘載立位乘客之規定，駕駛員只好依規定請這5名乘客下車。
交通局表示，豐原客運因為車輛排檢又使用座位數較少的低地板公車替代，加上代班駕駛員輕忽未確實控管搭乘人數、乘客被迫下車權益受損，交通局將依契約處分豐原客運，並督促豐原客運立即檢討改善，嚴禁再次發生類似情形，以維護民眾乘車權益。