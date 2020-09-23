迎接國慶煙火做好防疫　黃偉哲：安心遊台南

2020國慶煙火在台南舉辦，為推廣台南觀光旅遊，讓各地旅客放心遊台南，台南市長黃偉哲請全台南市民齊心防治登革熱，共同守護健康美麗無蚊城市，他強調，台南市一向以嚴謹的態度來面對防疫工作，且超前佈署，南市府與市民上下一心，一起攜手防疫新生活。



