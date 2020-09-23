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迎接國慶煙火做好防疫　黃偉哲：安心遊台南

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-09-23 15:10:00

台南市長黃偉哲今（23）日率領市府各單位舉辦誓師大會，向市民宣示市府全力防治登革熱的決心。
▲台南市長黃偉哲今（23）日率領市府各局處舉辦誓師大會，向市民宣示全力防治登革熱的決心。（圖／台南市衛生局提供）

2020國慶煙火在台南舉辦，為推廣台南觀光旅遊，讓各地旅客放心遊台南，台南市長黃偉哲請全台南市民齊心防治登革熱，共同守護健康美麗無蚊城市，他強調，台南市一向以嚴謹的態度來面對防疫工作，且超前佈署，南市府與市民上下一心，一起攜手防疫新生活。



黃偉哲指出，預期會有非常非常多，外地來的好朋友來台南觀賞國慶煙火，比較特殊的是，今年的登革熱案例多發生在北部，至昨日為止，已有60個案例，我們特別要注意。

黃偉哲說，今年由於台南的水情不是很好，目前為止，水庫的蓄水量已破新低，但是，巡倒清刷的工作仍需加強，即便沒有下雨，一些積水容器還是要特別注意。

黃偉哲強調，國慶煙火活動將至，籲請各位市民朋友們做好巡倒清刷，迎接所有外來的觀光客，一起迎接光輝10月燦爛國慶。

登革熱疫情截至9月20日止，全國為58例境外移入病例及本土病例21例，雖然台南市無本土病例，由於登革熱已進入高峰期，且新冠肺炎國際疫情持續嚴峻，東南亞國家登革熱也一直沒有減退，衛生局請大家保持警惕。

登革熱防治中心自製的3D巡查棒及誘卵桶、誘殺桶，解決了高處積水點巡察的問題，南市府持續精進登革熱防疫配備，已有效降低病媒蚊密度，共同守護大台南市民的健康。

衛生局特別提醒市民朋友們，務必注意若有出現登革熱症狀，如有發燒、肌肉痛、關節痛等情況應盡速就醫並告知醫師旅遊史，以避免疫情於社區間擴散。

衛生局局長許以霖強調，2020國慶煙火在台南舉辦，我們已準備好，也籲請民眾落實防疫新生活，參加活動務必戴口罩，維持社交距離，台南防疫旅遊，安全無慮；歡迎大家一起相揪到台南賞煙火吃美食。

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