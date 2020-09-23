孔子誕辰2570週年釋奠　斗南發揚傳統尊崇古禮

斗南鎮各界23日上午在感修堂舉行紀念大成至聖先師孔子誕辰2570週年釋奠大典，儀式依循古禮進行而莊嚴尊崇，藉以發揚傳統文化與美德，期盼改善社會風氣。
該釋奠大典，由鎮公所主秘王百聖擔任「正獻官」，鎮代會主席陳麗蘭、感修堂主委葉素端分別擔任「分獻官」；陪祭官分別由各級民意代表、斗南鎮鎮民代表、各里里長、各學校校長及師職員、鎮公所各課室主管及職員、感修堂委員及監事、各宮堂董首、地方士紳擔任。
活動也邀請鎮內各級學校師生160位共同參與，希望透過傳統固有的「尊儒祭孔儀式」，讓社會大眾領略中華文化對孔子儒家精神的推崇與重視，藉以提昇傳統四維八德等思潮在現代社會中的價值。
莊嚴的祭孔大典澤尊崇古禮自「鳴炮」，鼓初嚴，鼓再嚴，鼓三嚴，啟扉，迎神，進饌，上香，行初獻禮，恭讀祝文，行亞獻禮，行終獻禮，飲福受胙，撤饌，送神等，最後完成燒祝帛的「望燎」儀式，表達對至聖先師孔子追思及敬意。
主辦的鎮公所和廟方人員，特別搭設以青蔥和蒜頭做成簾幕的「聰門」，由師長帶領學生穿過「勤學聰明門」，讓參加學生過「聰門」「摸蔥」得以「蔥滿勝蒜」，盼學子們增長智慧和考試順利；另鎮長沈暉勛和感修堂主委徐葉素端分別贈送孔老夫子加持過的智慧筆及金榜題名吊飾給參加學生，祝全體學生學業精進。
沈暉勛表示，至聖先師是數千年來教育的典範，希望學生透過參與祭孔大典，進而了解尊師重道，同時培養好學及感恩的心，藉此活動期盼提升及改善社會風氣，一起發揚傳統文化與美德。