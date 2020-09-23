技職教育獲國際競賽金牌　新北加碼120萬獎金

新北市23日舉行市政會議，市長侯友宜聽取教育局「贏得未來．技職人才」專題報告，他以自身經驗勉勵教育局持續發展技職教育，培養專業人才，侯友宜也開出支票，未來技職教育獲國際競賽金牌，新北加碼120萬獎金，希望讓學生發揮所長，也更有動力。





新北市政府相當重視技職教育，自108年以來推動4年4億技職人才培育計畫，今年於全國技能競賽獲得8金6銀6銅，總獲獎人數35人，得獎數較去年翻倍成長，目前全市7大類職探中心全數到位，將透過職探課程鼓勵學生找尋專長，適性發展，此外，也重視跨領域結合，推廣包含電競、AI產業及精品工業等教育，期盼學生盡情揮灑自我能力。





侯友宜表示，新北市推出「教育123」，希望學生在教育過程中能找到1個理想，得到品德教育及適性發展2個目標，以及最後能發揮愛、健康以及競爭力3個價值﹔侯友宜也分享自身經驗，在警校薰陶下，讓他具備為國家奉獻的勇氣，所以他深知品德教育的重要性，也希望學生透過職業探索，適性發展，發揚自我價值。





侯友宜認為，讓孩子找到自己的性向，比什麼都重要，市府將帶入「職人」精神，持續培養多元技職人才，結合雙語及跨領域教育，讓孩子具備專業能力，希望未來新北孕育的學生都能躍上國際舞台。



