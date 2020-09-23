耶誕活動雙北互尬？侯友宜：新北一定跟台北不一樣

連結淡水與八里的淡江大橋以後完工後，新北市打算舉行跨年煙火，引發每年施放101煙火的台北市危機感；台北市今年反將一軍，也打算在新北耶誕城之前舉辦耶誕活動，新北市長侯友宜表示，很開心台北市跟進舉辦，新北市會不斷創新，一定跟台北市不一樣。
過去在朱立倫和郝龍斌分別擔任雙北市長時，彼此都有默契，台北市施放跨年煙火，新北市則是舉行耶誕節慶祝活動，之前侯友宜打算在淡江大橋完工後施放跨年煙火，也讓台北市產生危機感。
侯友宜表示，他非常開心台北市和新北市一樣，跟進在歡樂耶誕城也能夠舉辦活動，讓台北市喜歡在耶誕前慶祝的，也有一個活動的場所﹔侯友宜強調，新北市的歡樂耶誕城每年也會不斷創新改變，希望這項活動在國際間能見度越來越高。
侯友宜說，今年一定會擴大歡樂耶誕城範圍，加入府中美學，所以新北的歡樂耶誕城，一定跟台北市不一樣，今年會做得比往年更突出，更能夠跟國際接軌，大家拭目以待。
侯友宜指出，淡江大橋2024即將要落成，事先要有願景跟規畫，希望淡江大橋是台灣最美的地標，每次出國回國，俯望的就是美麗的淡水河口，希望淡江大橋被全世界看見，除了煙火的形式以外，未來會全力以赴，把亮麗的形式展現出來，讓全世界看到全台灣的希望之橋在淡水。