耶誕活動雙北互尬？侯友宜：新北一定跟台北不一樣

連結淡水與八里的淡江大橋以後完工後，新北市打算舉行跨年煙火，引發每年施放101煙火的台北市危機感；台北市今年反將一軍，也打算在新北耶誕城之前舉辦耶誕活動，新北市長侯友宜表示，很開心台北市跟進舉辦，新北市會不斷創新，一定跟台北市不一樣。





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