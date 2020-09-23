中市地價稅調降　各區調降看這裡

109年公告地價已於1月1日公告，台中市平均調降20.06%，其中以西屯區調降32.27%最多，調幅整後的公告地價並適用於今年11月開徵的地價稅，一般土地平均減少約2,500元，約94%納稅人受益﹔地政局長吳存金表示，民眾今年拿到地價稅單時會很有感。
吳存金說，公告地價每2年辦理1次，是作為課徵地價稅的依據，今年公告地價合理調降是參考「當年公告土地現值表」、「前次公告地價」、「地方財政需要」、「社會經濟狀況」及「民眾地價稅負擔能力」等原則，落實輕稅政策，兼顧地方施政需要與人民稅賦負擔。
吳存金表示，今年受疫情影響，各行各業都很辛苦，降低持有稅可讓工商百業都受惠，減輕持有成本，讓商場、工廠願意進駐台中，活絡地方產業，也讓外來人口願意在台中置產，安身立命，帶動台中整體發展。
地政局提醒，109年民眾土地如有買賣移轉或使用情形變更等情況，地價稅稅額也會有所變動，因此109年應納稅額應以實際收到稅單為準。
台中市各區平均調降幅度，中區31.75、東區24.62、西區18.12、南區19.30、北區15.38、北屯8.92、西屯區32.27、南屯區23.98、大甲區14.92、外埔區14.59、大安區14.50、大里區16.17、霧峰區15.14、烏日區10.63、太平區15.65、東勢區20.81、新社區10.94、石岡區14.55、和平區15.15、清水區15.40、沙鹿區16.07、梧棲區25.08、大肚區16.05、龍井區18.56、大雅區10.51、潭子區15.80、豐原區17.90、神岡區15.57、后里區17.35。