中市地價稅調降　各區調降看這裡

109年公告地價已於1月1日公告，台中市平均調降20.06%，其中以西屯區調降32.27%最多，調幅整後的公告地價並適用於今年11月開徵的地價稅，一般土地平均減少約2,500元，約94%納稅人受益﹔地政局長吳存金表示，民眾今年拿到地價稅單時會很有感。



