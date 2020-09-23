警政署發布南警高階警官人事異動　25日聯合布達交接

內政部警政署今（23）日發布高階警官人事異動命令，台南市警察局也配合發布相關異動人員﹔台南市警察局指出，人事異動相關人員訂於9月25日到任，同日下午3時辦理聯合交接典禮。
異動名單如下：
1、台南市警局局副局長李政曉，調任內政部警政署保安警察第七總隊總隊長。
2、內政部警政署交通組組長王鳳輝，調陞台南市警局副局長。
3、高雄市政府警察局督察長劉祥浤，調陞台南市警局副局長。
4、內政部警政署保防組組長劉崇智，調陞台南市警局副局長。
5、台南市警局第二分局分局長王森瑒，調陞內政部警政署保安警察第五總隊主任秘書。
6、台南市警局第五分局分局長梁仁輝，調任苗栗縣警察局副局長。
7、台南市警局保防科科長詹登燦，調任嘉義縣警察局副局長。
8、台南市警局新化分局分局長許芳毅，調任新北市政府警察局三峽分局分局長。
9、苗栗縣警察局副局長陳明宏，調任台南市警局白河分局分局長。
10、嘉義縣警察局副局長歐祖明，調任台南市警局新化分局分局長。
11、台南市警局第三分局分局長許坤田，調任第二分局分局長。
12、善化分局分局長方國璽，調任第三分局分局長。
13、白河分局分局長朱信憲，調任善化分局分局長。
14、新營分局分局長李名昌，調任第五分局分局長。
15、佳里分局分局長斯儀仙，調任新營分局分局長。
16、學甲分局分局長甘炎民，調任佳里分局分局長。
17、交通警察大隊大隊長翁誌宏，調任學甲分局分局長。
18、後勤科科長邱顯良，調任玉井分局分局長。
19、玉井分局分局長楊青垂，調任後勤科科長。