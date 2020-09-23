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警政署發布南警高階警官人事異動　25日聯合布達交接

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-09-23 17:30:00

警政署23日發布高階警官人令，台南市警察局25日舉行聯合布達交接典禮。
▲警政署23日發布高階警官人令，台南市警察局25日舉行聯合布達交接典禮。（圖／翻攝台南市警察局臉書）

內政部警政署今（23）日發布高階警官人事異動命令，台南市警察局也配合發布相關異動人員台南市警察局指出，人事異動相關人員訂於9月25日到任，同日下午3時辦理聯合交接典禮。



異動名單如下：

1、台南市警局局副局長李政曉，調任內政部警政署保安警察第七總隊總隊長。

2、內政部警政署交通組組長王鳳輝，調陞台南市警局副局長。

3、高雄市政府警察局督察長劉祥浤，調陞台南市警局副局長。

4、內政部警政署保防組組長劉崇智，調陞台南市警局副局長。

5、台南市警局第二分局分局長王森瑒，調陞內政部警政署保安警察第五總隊主任秘書。

6、台南市警局第五分局分局長梁仁輝，調任苗栗縣警察局副局長。

7、台南市警局保防科科長詹登燦，調任嘉義縣警察局副局長。

8、台南市警局新化分局分局長許芳毅，調任新北市政府警察局三峽分局分局長。

9、苗栗縣警察局副局長陳明宏，調任台南市警局白河分局分局長。

10、嘉義縣警察局副局長歐祖明，調任台南市警局新化分局分局長。

11、台南市警局第三分局分局長許坤田，調任第二分局分局長。

12、善化分局分局長方國璽，調任第三分局分局長。

13、白河分局分局長朱信憲，調任善化分局分局長。

14、新營分局分局長李名昌，調任第五分局分局長。

15、佳里分局分局長斯儀仙，調任新營分局分局長。

16、學甲分局分局長甘炎民，調任佳里分局分局長。

17、交通警察大隊大隊長翁誌宏，調任學甲分局分局長。

18、後勤科科長邱顯良，調任玉井分局分局長。

19、玉井分局分局長楊青垂，調任後勤科科長。

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