金門「1+1振興券」餘券將送學子及弱勢鄉親　1.6萬人受惠

金門縣政府於今年七月獨步全國發送「1+1振興券」，對刺激地區消費及活絡市場經濟成效頗豐，因當中尚有近一成之未領取餘券，為充分發揮政策效益，縣長楊鎮浯今(23)日宣佈，將加碼把餘券直接發送「金門學子」及「弱勢鄉親」，每人面額1000元，預估約1萬6千多人受惠。





縣長楊鎮浯表示，這一成的振興券餘券將「直接發送」給符合領取本縣交通圖書券資格之在籍學生，以及設籍本縣並領取「中央補助之身心障礙者生活扶助」、「中低收入老人生活津貼」、「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助」、「低收入戶兒童生活補助」、「低收入戶就學生活補助」、「中低收入戶及特境補助等補助」之鄉親。





發送方式及時間，縣內在籍學生將隨交通圖書券一併發放(交通圖書券縣籍旅台學生申請期間為109年10月5日至10月30日)，至於前述設籍金門縣並領取中央補助之身心障礙者生活扶助等八大類補助之民眾，可自9月24日起至10月30日止上班時間，直接至鄉鎮公所社會課領取，其中行動不便者可聯絡鄉鎮公所由各鄉鎮公所發送（同時符合二項以上資格者，不得重複受領）。





建設處長文水成進一步說明，根據教育處統計，符合領取交通圖書券資格人數約1.5萬人；而社會處處提供資料顯示，符合二次扶助發放資格者約1,200人，共計約1萬6千多人是此次加碼發送的受惠對象，每人可領取兩張面額500的振興券，共一千元。



