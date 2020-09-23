建物資銀行傳遞幸福　嘉義縣辦感恩各界活動

嘉義縣政府社會局與嘉義縣慈善團體聯合協會今(23)日在縣府一樓招商中心，共同舉辦傳遞幸福的「慈善感恩活動」，翁章梁縣長親自感謝捐贈物資銀行的個人及團體。





▲嘉義縣長翁章梁(中)感謝參與捐贈物資的個人及團體。（圖／記者陳惲朋攝）