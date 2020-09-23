建物資銀行傳遞幸福　嘉義縣辦感恩各界活動

嘉義縣政府社會局與嘉義縣慈善團體聯合協會今(23)日在縣府一樓招商中心，共同舉辦傳遞幸福的「慈善感恩活動」，翁章梁縣長親自感謝捐贈物資銀行的個人及團體。
嘉義縣政府自民國101年起，與各界共同發起並辦理「嘉義縣物資銀行」。經統計，8年期間服務累計達21萬5,867人次，今年雖有新冠肺炎疫情席捲全球，但愛心捐輸依舊是滿滿的，縣府今天特別舉辦「慈善感恩活動」，由翁章梁縣長親自感謝來自各界對物資銀行的捐贈。
一位63歲受物資銀行協助的李先生在活動中，親自上台感謝政府與各界的資助。他說，感恩國家的制度、感恩這個社會充滿愛心、溫暖，感恩善心人士及社工為我們找到活路、為我們貢獻，長年捐輸愛心。
縣府表示，物資銀行服務據點從太保總站擴點二處物資放站，提供弱勢民更便利及即時性服務，且不僅募集各類物資，更提供創新服務，針對「接受物資銀行服務的個案提供「個案支持專案」，受助者不再因中高齡限制，選擇工作就受侷限；透過支持專案提供物資配送的社會服務機會，一面能提升社交能力，另一方面獲得自我肯定機會，也能維持基本生活品質及舒緩經濟壓力。
翁章梁指出，今年在物資募集上，新增的「醫療器材、防疫物資類」、「生鮮類」和「社會公益類」物資項目，不僅有各地善心人士和企業的愛心，更有在地愛心商店和企業相挺，將愛分佈到嘉義縣的每一角落，政府財力和資源有限，但民間及企業的慈善資源與能量依舊豐沛，讓受助者感受到社會充滿著溫馨之情，希望在大家的攜手努力下，各界的愛心和物資都能送到每一位需要的弱勢者的手上。