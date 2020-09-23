全國酒駕第1名90萬罰鍰累及配偶　彰化分署成功扣押

法務部行政執行署彰化分署展現公權力，成功將全國酒駕第1名、居住在彰化縣的林姓民眾所滯欠的酒駕罰鍰總計91萬餘元全部徵起，其間因林姓民眾違約未繳納，改而執行其配偶存款，目前已成功扣押滯欠全部金額。
法務部行政執行署108年4月，挑選出全國因酒駕滯欠金額最高的前十名，要求各執行分署列為專案加強執行。其中居住於彰化縣的林姓民眾是滯欠第1名，從104年至107年間，遭監理機關陸續裁處90萬元，包含3張6萬、8張9萬，共計11張拒絕酒測罰單，經監理機關陸續移送彰化分署執行。
彰化分署經查發現林姓民眾名下唯一的財產是一棟三合院，除立即查封外，也一併查封建物內的攪拌器、磨豆米機等動產，並由其找人以1500元自行買回。彰化分署指出，林姓民眾當時表示因長期酗酒，檢查出罹患下咽癌，需定期至醫院做電療、化療，彰化分署因此僅查封其不動產，並讓他辦理分期，每月繳納2000元，由其配偶擔任擔保人。
彰化分署表示，林姓民眾僅繳納2期，即違約不再繳納，經依法催告，仍不願意按約繳納，因此依法對他配偶（擔保人）開始執行。彰化分署調閱其配偶財產資料發現，其配偶有相當多的存款，因此在今年8月20日發執行命令執行配偶的存款，成功扣押其所滯欠的91萬餘元，並於昨(22)日發收取命令，成功展現國家公權力。
彰化分署指出，成功扣押的91萬餘元中，90萬元是罰鍰，其餘是執行必要費用；彰化分署表示，希望藉由此一成功執行全國滯欠酒駕罰鍰金額最高的義務人案例，提醒民眾切勿違法酒駕，否則不只危害自己的健康，也連累家人。
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