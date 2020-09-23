全國酒駕第1名90萬罰鍰累及配偶　彰化分署成功扣押

法務部行政執行署彰化分署展現公權力，成功將全國酒駕第1名、居住在彰化縣的林姓民眾所滯欠的酒駕罰鍰總計91萬餘元全部徵起，其間因林姓民眾違約未繳納，改而執行其配偶存款，目前已成功扣押滯欠全部金額。





▲彰化分署除查封林姓民眾名下不動產外，也一併查封建物內的攪拌器、磨豆米機等動產，並由其找人以1500元自行買回。（圖／行政執行署彰化分署提供）