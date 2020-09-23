宜縣特教生圓夢　折翼天使登龜山島

身心障礙孩子，尤其是集中式特教班學生，常因身體不便或障礙程度較重等因素無法與同儕同遊，為讓這群折翼天使，也有機會走出戶外，宜蘭縣政府今年特別規劃「國中集中式特教班學生首航登龜山島」活動，今(23)日上午由縣長林姿妙授旗，出發啟航前進龜山島，完成登島夢想。
龜山島是宜蘭非常重要的地標，不論是由台北或花蓮回到宜蘭，第一眼所見的感動就是龜山島。登龜山島，對於一般人是特別且具有意義的行程，而對於這群折翼天使反而是不可能的任務，為讓這群孩子完成這個夢想，宜蘭縣政府今年特別規劃舉辦「國中集中式特教班學生首航登龜山島」活動。
縣長林姿妙表示，挑戰無限、青春無敵，規劃特殊需求學生適性的戶外休閒活動，一直都是宜蘭縣推動特殊教育的重點之一，希望藉由多面及多樣的活動內容讓特殊需求學生可以享受較高品質的休閒、運動或身體活動，進而促進身心方面的全人健康。
宜蘭縣政府首次為這群集中式特教班的學生們舉辦登龜山島活動，除了有縣府公益彩券盈餘挹注經費外，宜蘭縣民呂慶男以及陳志超牙醫診所及清華牙醫診所，也都贊助活動相關物資。
教育處表示，這次參與首航登龜山島活動含師生、家長總共有105位參與，對於縣內身心障礙孩子，尤其是集中式特教班學生，常因身體不便或障礙程度較重等因素無法與同儕同遊，而無法建立彼此間開心的共同記憶，為此，藉由不同方式尋訪或繞境縣內在地文史古蹟、自然景觀等，讓在這群折翼天使，多走出戶外，迎向陽光並且閃耀自我是非常有意義的。