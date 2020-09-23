宜縣特教生圓夢　折翼天使登龜山島

身心障礙孩子，尤其是集中式特教班學生，常因身體不便或障礙程度較重等因素無法與同儕同遊，為讓這群折翼天使，也有機會走出戶外，宜蘭縣政府今年特別規劃「國中集中式特教班學生首航登龜山島」活動，今(23)日上午由縣長林姿妙授旗，出發啟航前進龜山島，完成登島夢想。



