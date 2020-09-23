影／中壢男子隨機攻擊　一歲半小女童遭安全帽痛毆

桃園市中壢區中正路第一市場改建附近，日前有位年僅一歲半小孩遭人用安全帽攻擊的事，女童母親心痛之餘，還說這名男子有多次攻擊人的前科，他擔心還會有別的婦孺被傷害，希望相關單位要重視此一問題；中壢警方於今(23)日查獲該男子到案並依社維法送辦。
女童媽媽在臉書社團「中壢人平鎮人-生活.分享.靠北討論區」貼出遭到攻擊的經過，表示21日下午5點多保母阿嬤以推車推著女兒走在桃園市中壢中正路附近，卻出現一位年輕人，拿著手中的安全帽，用力攻擊她的女兒，媽媽表示很心疼，也希望網友家長注意。
女童媽媽還聽附近民眾說，這名男子攻擊人的事已有好幾次，她怕這樣疑似精神障礙的人再隨機攻擊人或拿其他傷人武器來傷人，那後果就很難想像了，希望有關單位應該趕快拿出辦法來解決類似問題可能發生，以免再傷及無辜。
中壢警方則是表示，這名葉姓男子（二十七歲）因精神狀況不佳，手持安全帽攻擊不相識的女童後迅速跑離，警方獲報後立即循線追查，隨後在中正路某店家內查獲該名男子，並依精神衛生法將其強制送醫，雖女童家屬不提告，警方訊後仍依社會秩序維護法送辦。
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