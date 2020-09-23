影／中壢男子隨機攻擊　一歲半小女童遭安全帽痛毆

桃園市中壢區中正路第一市場改建附近，日前有位年僅一歲半小孩遭人用安全帽攻擊的事，女童母親心痛之餘，還說這名男子有多次攻擊人的前科，他擔心還會有別的婦孺被傷害，希望相關單位要重視此一問題；中壢警方於今(23)日查獲該男子到案並依社維法送辦。





▲女童媽媽PO文提醒大家，注意這名有功即前科的不明男子。（圖／翻攝「中壢人平鎮人-生活.分享.靠北討論區」）