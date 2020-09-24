揭秘「小魚保母」工作　「魚你同行」一探究竟

在海生館除了欣賞前場展示缸的海洋生物，現在還可以到後場看看「飼育員」如何照護魚寶寶，從親自收卵到照護魚兒長大，工作秘辛完整公開﹔屏東海生館規劃後場參觀活動「魚你同行」，可讓民眾近距離瞭解海生館魚類的照護和繁殖復育，甚至親手餵食魚兒。





▲ 「魚你同行」可讓民眾近距離瞭解海生館魚類的照護和繁殖復育，甚至親手餵食魚兒。（圖／海生館提供）

× ▲ 「魚你同行」可讓民眾近距離瞭解海生館魚類的照護和繁殖復育，甚至親手餵食魚兒。（圖／海生館提供）

其中，台灣水域館「大洋池」有寬達16公尺的展示窗，更是個水量高達一百萬加侖的大水缸，屬於魚類混養的展示缸，魚種產卵期間也不盡相同，因此包含時間、水溫、過濾程序都會影響收卵成效。



▲ 「飼育員」從親自收卵到照護魚兒長大，工作秘辛完整公開。（圖／海生館提供）

× ▲ 「飼育員」從親自收卵到照護魚兒長大，工作秘辛完整公開。（圖／海生館提供）

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海景公司生物部表示，大洋池收到的魚卵多為黃金鰺以及燕魚，孵化率可高達8成左右。但若在大自然環境中，由於環境因素變化影響較大，加上天敵也多，孵化率頂多1到2成。想更進一步了解魚類的照護和繁殖過程，「魚你同行」後場參觀活動每日限量開放民眾報名參加。



