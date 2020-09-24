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揭秘「小魚保母」工作　「魚你同行」一探究竟

記者陳美嘉/屏東報導

calendar_today2020-09-24 10:47:38

▲ 台灣水域館「大洋池」餵食解說。（圖／海生館提供）
▲ 台灣水域館「大洋池」餵食解說。（圖／海生館提供）

在海生館除了欣賞前場展示缸的海洋生物，現在還可以到後場看看「飼育員」如何照護魚寶寶，從親自收卵到照護魚兒長大，工作秘辛完整公開屏東海生館規劃後場參觀活動「魚你同行」，可讓民眾近距離瞭解海生館魚類的照護和繁殖復育，甚至親手餵食魚兒。



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▲ 「魚你同行」可讓民眾近距離瞭解海生館魚類的照護和繁殖復育，甚至親手餵食魚兒。（圖／海生館提供）
屏東海生館目前館內海洋生物種類多達550種以上，自行繁殖的海洋生物也佔了相當高的比例，3個展示館各自有飼育後場來照護這些海洋生物，並孕育出許多新生命。

其中，台灣水域館「大洋池」有寬達16公尺的展示窗，更是個水量高達一百萬加侖的大水缸，屬於魚類混養的展示缸，魚種產卵期間也不盡相同，因此包含時間、水溫、過濾程序都會影響收卵成效。

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▲ 「飼育員」從親自收卵到照護魚兒長大，工作秘辛完整公開。（圖／海生館提供）
生物飼育員收卵的位置是在大洋池的溢流孔處，除了魚卵外，也會有油沫等雜質，這時就需要考驗飼育員細膩的過濾功夫，收集的魚卵會放至專屬魚苗孵化桶；後續飼育員會再隨著魚兒體型大小更換缸體餵食的生物也會隨著魚兒大小有所變化，剛出生的小魚會餵食稱做「輪蟲」的浮游生物，再大一些則會餵食橈腳類的浮游生物。

海景公司生物部表示，大洋池收到的魚卵多為黃金鰺以及燕魚，孵化率可高達8成左右。但若在大自然環境中，由於環境因素變化影響較大，加上天敵也多，孵化率頂多1到2成。想更進一步了解魚類的照護和繁殖過程，「魚你同行」後場參觀活動每日限量開放民眾報名參加。

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