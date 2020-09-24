女人錢最好賺？百貨周年慶化妝品衝刺業績火車頭

台中百貨周年慶促銷活動如火如荼，化妝保養品被視為衝刺業績火車頭。尤其今年受疫情影響不能出國，百貨公司化妝品成為消費者主要貨源，看好龐大商機，網路起家的美妝品牌美麗台，和人氣MIT 品牌「 AQUA C.花漾皙 」，都來搭便車搶食商機。
百貨周年慶是一年一度購物盛會，為衝刺業績，各家無不編列高額行銷預算做促銷，以化妝保養品為例，滿千送百優惠外，各品牌提供的優惠組，品項完備，折扣打到5折以下，不少行家趁機囤貨、補貨，營業額原本就很可觀，今年又遇疫情邊境管制，消費者少了免稅店補貨管道，百貨化妝品成了主要貨源，勢必帶動業績往上衝。
看好化妝品商機無限，網路起家的複合式美妝店「美麗台」，搶在周年慶時機插旗新光三越台中店，成立全台首家實體店，網羅30家化妝品牌，以選物店的豐富性與廣納性為出發點，打造彩妝圖書館規模加入周年慶戰局。
另代工起家的井欣生醫，自創人氣MIT品牌「花漾皙」也來搶搭列車。井欣每年代工生產的面膜多達4千萬片，去年自創品牌上市後，首推的三瓶小黑金系列精華液，在今年世界品質評鑑大賞全獲金獎肯定﹔即日起至11月1日，小黑金精華液系列2入組，全面對折優惠。
花漾皙的「肌光雙V面膜」，訴求全效修護，雙重緊緻﹔井欣生醫經理徐嫚莉表示，現在人生活忙碌，敷面膜最能快速看見成效，大約敷個15分鐘左右，就能讓肌膚回復神采，徐嫚莉強調，敷面膜有二大迷失要避免﹔第一，面膜拆開拿出時，有液體滴滴噠噠滴出，不代表精華液含量超多，可能是採用的布膜承載力不夠，導致精華液流失，不若「肌光雙V面膜」採用日本長纖布膜，可承載25ml濃縮精華液，導入效果佳﹔第二，面膜不是敷越久越有效，超過時間導致面膜乾了，有可能會反噬臉部水份，得不償失。