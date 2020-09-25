獎聲響起！　亞泥勇奪2020 SGS CSR菁英獎

SGS 2020 CSR Awards企業社會責任獎頒獎典禮，亞泥再度榮獲「菁英獎」，由首席執行副總經理張英豐出席受獎。他表示，將獎項轉換成鼓勵所有亞泥人，持續為社會創造更好價值的能量。

SGS評審團認為，亞泥長期以來在營造綠色永續家園的努力，有目共睹，不論是礦山植生復育，還是推動綠色生產、力行循環經濟，相關技術都是水泥同業學習效法的對象，去年還

的

SGS評審團表示，亞泥之所以能夠再度獲獎，因為亞泥的自我要求高，不但

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