大甲火車站人行跨越橋完成　前、後站通行無阻

台中市大甲區火車站因無後站，民眾出入前後站須繞道而行，通行不便，今(24)日大甲火車站人行跨越橋完成，後站也新闢可容納250席汽、機車位的甲后停車場，大幅提升大甲交通要道便利性﹔市長盧秀燕表示，這座橋無論一般民眾、行動不便者或推嬰兒車的父母都能方便通行，新闢停車場也讓接送更加便捷。





大甲火車站人行跨越橋暨甲后停車場完工今天啟用典禮，盧秀燕表示，這座人行跨越橋施工比其它工程都要困難，因為要橫跨鐵路上方2萬5千伏特的電車線，且要等夜間車站關閉後才能施工，興建完成全長49公尺的橋，前、後站兩座橋塔內更設有無障礙電梯，讓民眾、行動不便者、帶孩子的爸媽都可方便通行，也紓緩地下道人潮壅塞問題，後站也興建甲后停車場方便停車。

建設局長陳大田表示，工程去年11月1日開工，今年5月施工團隊克服最困難處，跨越鐵路上方2萬5千伏特電車線，完成一次性吊裝作業，並於7月31日完成長49公尺、寬3.6公尺的人行跨越橋，橋以鋼構可拆式設計，融入大甲鎮瀾宮屋簷兩側上拱元素，前、後站兩座橋塔內設有無障礙電梯，供行動不便者使用

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工程完工後，可紓解甲后路地下道假日塞車問題；後站東站停車場啟用後，也可紓緩車站停車需求、增加後站接送臨停空間，改善周邊交通。

交通局長葉昭甫說，大甲火車站鄰近大甲鎮瀾宮與大甲觀光商圈，到大甲遊玩或進香的遊客常找不到車位，每年3至5月大甲媽祖國際觀光文化節更湧入大量車潮，停車需求大增，因此交通局租用台糖權管的閒置空地，於大甲火車站後站東站闢建甲后平面停車場，汽車73席、機車177席，共250席，改善當地停車環境。