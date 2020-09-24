甲安埔學生好幸福 　盧秀燕宣布年底冷氣安裝完畢

台中外埔區安定國小提升學生閱讀能力，榮獲教育部108年度閱讀磐石績優學校，市長盧秀燕今(24)日出席閱讀活動時宣布，甲安埔地區共24所中小學，其中4所已自行裝設冷氣、1所正在改建，其餘學校由市議員李榮鴻募捐200萬元，加上市府編列4,000萬元預算，19校冷氣將在今年底前全數裝設完成。





安定國小今年以「東方女巫多功能閱讀角」、「稻草人休閒閱讀角」、「奧茲王數位閱讀角」、「獅子閱讀森林區」榮獲台中市閱讀美力角金牌獎

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盧秀燕表示，安定國小雖然全校只有6班、學生數僅81位，卻透過推廣「閱讀」得到佳績，孩子們甚至在老師及地方協助下，出版專屬安定國小的故事書，非常不容易，以他們為榮！

對於，安定國小已完成教室冷氣裝設，盧秀燕也宣布，市府正籌募預算幫全市中小學改善電力設備並安裝冷氣，以甲安埔地區而言，總計24所中小學，其中有4所學校已自行裝設冷氣、東陽國小校舍重建中，其餘學校由市李榮鴻、甲安埔地區學校家長會長及地方仕紳拋磚引玉先募捐200萬元，加上市府編列4,000萬元預算，將在今年底前全數完成19校、約400間教室冷氣裝設，讓甲安埔地區的孩子們安心學習。

李榮鴻表示，感謝盧市長同意優先編列經費4,000萬元，為甲安埔地區中小學校裝設冷氣，感謝各校校長、家長會長、宮廟及企業踴躍響應募款，捐贈金額約200萬元，共同為孩子打造更優質的學習環境，「甲安埔以前沒做的，現在全部做起來！」

教育局表示，考量近年氣溫越來越炎熱，市府已於107至109年度編列經費約2億元協助各校裝設冷氣或進行電力改善，改善學習環境。目前甲安埔地區學校冷氣經費已補助各校執行，市府也將於明年編列1億元，協助台中市各校裝設冷氣及進行電力改善，以達「班班有冷氣」目標。