中秋高空烤肉趴　吃美食賞美景超瞎趴

中秋節烤肉節，似乎沒有在中秋烤肉就不像過節，除了自己費心準備食材，現在有更方便時尚的選擇﹔高雄英迪格酒店頂樓酒吧推出「超Chill高空烤肉趴」美景、美食、美酒，加上酒吧特有的氛圍，讓中秋節也很瞎趴；義大天悅飯店BBQ饗宴，選在戶外舉辦，有璀璨摩天輪的絢麗光芒與皎潔月光，美食則由飯店主廚現場料理。





▲ 「超Chill高空烤肉趴」民衆可以欣賞270度港都夜景邊享美食。（圖／英迪格酒店提供）

× ▲ 「超Chill高空烤肉趴」民衆可以欣賞270度港都夜景邊享美食。（圖／英迪格酒店提供）

Pier No.1調酒師也應景推出「對飲成三人」特調，是以詩仙李白月下獨飲時，創作出的詩詞意境聯想出的中秋調酒，分別以小米酒、高粱、紹興酒為基底的三款一口酒，同期間也推出一泊二食的「Pier No.1 BBQ Party」住房專案，包含雙人豐盛自助早餐及雙人烤肉組合。



▲ 中秋節烤肉，除了自己費心準備食材，現在有更方便時尚的選擇。（資料照／記者陳美嘉攝）

× ▲ 中秋節烤肉，除了自己費心準備食材，現在有更方便時尚的選擇。（資料照／記者陳美嘉攝）

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