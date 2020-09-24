中秋高空烤肉趴 吃美食賞美景超瞎趴
記者陳美嘉/高雄報導
calendar_today2020-09-24 17:00:00
中秋節烤肉節，似乎沒有在中秋烤肉就不像過節，除了自己費心準備食材，現在有更方便時尚的選擇﹔高雄英迪格酒店頂樓酒吧推出「超Chill高空烤肉趴」美景、美食、美酒，加上酒吧特有的氛圍，讓中秋節也很瞎趴；義大天悅飯店BBQ饗宴，選在戶外舉辦，有璀璨摩天輪的絢麗光芒與皎潔月光，美食則由飯店主廚現場料理。
高雄英迪格酒店即日起到10月4日於頂樓酒吧Pier No.1推出「超Chill高空烤肉趴」，民衆可以享受270度港都夜景，美味的烤肉食材、器具由飯店貼心準備好，菜單有兩人套餐和四人套餐供選擇，平均每人只要1,000元起，就有澎派海陸食材，美國Choice等級帶骨牛小排、烤鱸魚、扇貝、大草蝦、魷魚串、烤肉串、手工香腸、打狗黑輪等，搭配海尼根生啤酒，絕對是完美的中秋夜，即日起開放預訂。
Pier No.1調酒師也應景推出「對飲成三人」特調，是以詩仙李白月下獨飲時，創作出的詩詞意境聯想出的中秋調酒，分別以小米酒、高粱、紹興酒為基底的三款一口酒，同期間也推出一泊二食的「Pier No.1 BBQ Party」住房專案，包含雙人豐盛自助早餐及雙人烤肉組合。
義大天悅飯店10月1日至3日推出「中秋賞月趣」，入住雅緻雙人房一晚，除了豐盛的自助早餐、還有應景的中秋BBQ饗宴晚餐、並加碼贈送義大遊樂世界門票。義大天悅飯店表示，從飯店大廳廣場仰望，有璀璨摩天輪與皎潔月光，連成幸福的邊際線，是全台獨一無二的視角﹔因此，中秋假期特別選擇在此舉辦BBQ活動，準備鹽烤鮮蝦、鳳螺、香魚串等各式海鮮，還有香烤豬肋排、牛小排、雞腿捲等經典烤肉聖品，由飯店主廚現場料理與服務，除了房客，一般民眾也可預訂。
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