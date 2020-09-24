外國月亮比較圓？桃市打造青埔遊免出國

中秋連假將至，不能出國沒關係，年底前搭乘機場捷運彩繪列車，來趟桃園青埔旅遊，不僅交通便利，各項建設也完工，還有新興旅遊景點、節慶活動，食衣住行育樂一次滿足！
青埔是下半年度的重點節慶場域，9月26日到11月30日，高鐵站前廣場旁有「JETS嘉年華桃園場」，25公尺高的飛天輪、海盜船、遊戲攤販等遊樂設施，帶來歡笑與驚喜；10月31日到11月8日由「桃園萬聖節」接棒，為青埔佈上濃濃的萬聖氣息；12月31日呈現壓軸的「2021桃園跨年晚會」，熱情迎向嶄新的2021年。
除了節慶活動，桃園市政府也持續推動青埔地區建設，以書法藝術為主題的「橫山書法藝術館」，預計明年度完工；奪下2020國家卓越建設獎的「流行音樂露天劇場」，結合流行音樂與原住民族文創產業園區，成為舉辦大型音樂會的絕佳場地；以山丘為建築造型的「桃園市立美術館」，也將為桃園市增添藝術底蘊。
青埔周邊的商業設施一應俱全，首座杜比影院的新光影城，讓觀眾躺著看電影還能邊按摩；華泰名品城第三期、IKEA旗艦店、新都會型水生公園Xpark、海洋主題的和逸飯店也都開幕迎賓，加上機場捷運直達，到青埔遊旅遊超方便！
桃園市政府表示，關注「桃園事」臉書粉絲專頁，年底前也將陸續推出互動贈獎活動，持續鎖定，就有機會抽中青埔限量好禮！