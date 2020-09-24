外國月亮比較圓？桃市打造青埔遊免出國

中秋連假將至，不能出國沒關係，年底前搭乘機場捷運彩繪列車，來趟桃園青埔旅遊，不僅交通便利，各項建設也完工，還有新興旅遊景點、節慶活動，食衣住行育樂一次滿足！





▲「橫山書法藝術館」是國內第一座以書法藝術為主題的美術館，預計明年開幕。（圖／桃園市政府提供）