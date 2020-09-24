防疫旅館不足移工進不來　中市仲介業者急

台灣防疫成效佳，產業較國際早啟動，但中部產業界最近大缺工，讓業者叫苦連天﹔今(24)日台中市議員周永鴻與台中市就業服務商業同業公會代表共同召開記者會指出，因防疫旅館不足，面臨移工已核可進入卻進不來，周永鴻要求，市府媒合旅館業者加入防疫旅館行列，才能舒緩產業界的燃眉之急。





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