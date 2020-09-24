防疫旅館不足移工進不來　中市仲介業者急

台灣防疫成效佳，產業較國際早啟動，但中部產業界最近大缺工，讓業者叫苦連天﹔今(24)日台中市議員周永鴻與台中市就業服務商業同業公會代表共同召開記者會指出，因防疫旅館不足，面臨移工已核可進入卻進不來，周永鴻要求，市府媒合旅館業者加入防疫旅館行列，才能舒緩產業界的燃眉之急。
周永鴻表示，台灣在武漢肺炎肆虐全球下有堅強的防疫表現，讓產業受到的衝擊有限，台商逐漸回流，讓產業界很需要移工投入生產線，但是產業界最近卻苦惱於移工及看護工無法入境完成居家檢疫的問題，原因是出在多數仲介業者找不到讓移工入住的防疫旅館。
台中市目前有19間防疫旅館共1179間房間，根據觀旅局，住宿率截至昨日已經達到69%，其中境外生和移工占比83%，不過勞工局表示，目前只有126位移工入住防疫旅館，入住防疫旅館以境外生居多。
公會理事戴家恩指出，光是公會成員九月份就有7百多件的移工入境申請，最早能入境的已經排到12月﹔協助媒合仲介業者和防疫旅館的顧先生表示，防疫旅館並非客滿，而是市府在空房調度上不夠靈活，讓業者只能乾瞪眼。
周永鴻更指出，隨著產業復甦，9月份就有兩千多件移工入境申請案，台中市政府勞工局自22日起將仲介業者申請居家檢疫的書面審查時間從14天增加至21日，業者擔心引進移工的作業期更長，如果又找不到防疫旅館，移工的入境簽證和國外檢疫證明都有時效性，證明一但失效，業者只能重新申請。
周永鴻要求，勞工局要加速審核流程；觀旅局應更積極媒合防疫旅館業者；民政局作為防疫旅館的統籌單位，也要加強跨局處的聯繫和整合空房，讓移工能更順利入境完成居家檢疫，避免產業缺工潮出現。
市府觀旅局表示，台中目前有19家旅館，價格在1100元至3500元，其中5間提供給返國市民及短期商務客，住房率69%，提供給境外生及移工，有14間，目前住房率83%。
民政局表示，所負責部份是國人入住的防疫旅館，在能量的部份，要先保障市民就業就學權益，外縣市部份需等旅館量能足夠。
勞工局則回應，為保障市籍的雇主，因此只同意在在台中市工作的移工可入住台中市的防疫旅館，至於加快行政流程，因為9月份送至審核量相當大，勞工局會儘速審核。