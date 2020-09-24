廢鋁再生！創新高真空壓鑄技術助回收鋁材高值化

根據聯合國環境署(UNEP)統計，全球金屬回收率已逾50%，其中再生鋁製產品應用目前僅佔全球總需求20%，預期2030年鋁金屬的回收率可達50%﹔如何創造回收鋁材高值化、拓展新市場是產業關切重點，金屬中心將回收鋁料運用於高真空壓鑄技術，為國內的循環鋁材找到新應用。





全球主要國家的再生金屬政策，多以永續資源的概念，積極佈局金屬循環再生技術，規範下游應用產品使用再生料源比例﹔壓鑄製程是將鋁、鋅、鎂等合金熔融後，將熔湯以高速、高壓射入金屬模具並快速凝固，為一種適合大量生產的製程，但由於熔湯是以高速射入模穴，常會捲入空氣，使得壓鑄件含有微細氣孔，因而無法進行銲接和熱處理的後加工應用，只能做殼件類產品。





近年來隨著「高真空壓鑄」技術的進步，能使鑄件鑄造時捲氣更少，也能夠進行銲接和熱處理，目前國外的汽機車大廠均已將高真空壓鑄件用在汽機車結構上，並開始標榜使用回收鋁，以添加回收鋁料的鋁熔液，不僅產品輕量化，同時降低生產成本，提升壓鑄件的價值。





金屬中心在經濟部技術處科專計畫的支持下，投入「高真空壓鑄」技術的研發，且順應目前汽機車使用回收鋁料的潮流，開發鋁熔液潔淨技術，以生產高品級的壓鑄件，不僅能降低生產成本，維持鑄件品質，也更具競爭力。



