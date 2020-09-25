嘉縣私大國立收費　註冊率連續兩年私大第一

嘉義縣南華大學在少子化浪潮中拚出高註冊率，近年來持續以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」的辦學特色發展，並推行「獎優扶弱」，學生在學四年皆為國立大學收費，入學成績優異者更有多項優渥獎學金，註冊率連續兩年達95%，排名全國私大第一。

▲南華大學致力環境永續，榮獲英國標準協會BSI永續傑出獎。（圖/南華大學提供）