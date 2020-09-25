嘉縣私大國立收費　註冊率連續兩年私大第一

嘉義縣南華大學在少子化浪潮中拚出高註冊率，近年來持續以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」的辦學特色發展，並推行「獎優扶弱」，學生在學四年皆為國立大學收費，入學成績優異者更有多項優渥獎學金，註冊率連續兩年達95%，排名全國私大第一。
南華大學校長林聰明表示，該校推行「獎優扶弱」，學生在學四年皆為國立大學收費，入學成績優異者更有海外學習獎勵金、免學雜費、免住宿費、第一志願獎金等多項優渥獎學金，對於經濟不利學生亦有加碼補助的生活扶助金，讓學生安心就學。
南華大學指出今（109）年個人申請分發率達97%、指考全數滿招、外加名額2位，分發率超過100％；註冊率連續兩年達95%，排名全國私大第一；在學術研究傳播上亦領先私校群雄，「學術影響力」連續五年獲全國私校第一；畢業生就業率高達95%，雇主滿意度達89%。
另外，近年來推行的「跨領域課程」、「全面實習」及「海外學習」成效極佳，每年到國外進行海外學習、交換生、移地實習、志工服務的人數，佔學校總人數的12%，人數超過600人次，亦培育出許多具備跨領域專長的國際級人才，未來將持續培育管理、人文、社會科學、藝術及科技領域之人才，讓每位學生畢業後皆能在社會上嶄露頭角，成為菁英人才。