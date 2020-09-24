北英獅子會、議員中秋傳愛　關懷弱勢家庭

雲林縣議員黃美蘭、北英獅子會陳寶貴會長及獅姐王秀卿、陳彩霞、鄭彩玲於今（24）日，與創世到宅服務團隊，來到住在口湖海邊43歲的洪先生家﹔年近70歲的洪媽媽訴說一個人獨力照顧的心路歷程，三個兒子因早發性失智接連倒下，成為近似植物人狀態，洪媽媽心如刀割，曾壓力大到一度想不開，獅姐們聽著也不禁紅了眼眶。
黃美蘭表示，之前就知道創世斗六院幫助許多弱勢家庭，這些家庭多半近貧今天到現場，親眼看到洪媽媽獨力照顧三位植物人狀態的兒子，感到非常不捨與哀傷，原本生活就十分拮据，再加上照顧倒下的家人，無疑是雪上加霜。以洪媽媽一家人來說，好在創世陸續安養大兒子與二兒子，才及時阻止人間悲劇的發生。
陳寶貴會長說，我們時常在做服務也有幫助很多弱勢，但是今天看到植物人家庭的辛酸與無奈，讓我感到照顧植物人真的比弱勢還要弱勢，中秋節即將來臨，北英獅子會特別串連會內眾獅姐，集資認購今年義賣禮盒，希望讓弱勢家庭感受社會溫暖，更有動力打拼過生活。
創世基金會林月卿督導表示，斗六院於民國101年成立，由護理師、社工員、社區服務員及義工組成專業的服務團隊，服務雲林地區近140位植物人及重症臥床失智者，服務範圍東至山線古坑、西至海線口湖，指導家屬原床泡澡與護理照護技巧，並連結社會資源，不僅紓緩植物人長期臥床的不適，更為其家屬帶來實際的幫助與關懷。中秋佳節將至，邀請大家發揮鄉親救鄉親精神，關懷在地植物清寒人家庭。