北英獅子會、議員中秋傳愛　關懷弱勢家庭

雲林縣議員黃美蘭、北英獅子會陳寶貴會長及獅姐王秀卿、陳彩霞、鄭彩玲於今（24）日，與創世到宅服務團隊，來到住在口湖海邊43歲的洪先生家﹔年近70歲的洪媽媽訴說一個人獨力照顧的心路歷程，三個兒子因早發性失智接連倒下，成為近似植物人狀態，洪媽媽心如刀割，曾壓力大到一度想不開，獅姐們聽著也不禁紅了眼眶。





▲北英獅子會、議員黃美蘭與創世到宅服務團隊，邀請大家關懷在地植物清寒人家庭。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.24）