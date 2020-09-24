影／彰縣優質紅龍果評鑑表揚22名獲獎者　兄弟檔拿冠亞軍

彰化縣長王惠美今(24)日頒獎表揚22名「彰化縣優質紅龍果評鑑活動」獲獎者，並推薦在地彰化優鮮好吃的紅龍果，比賽分為白肉及紅肉2組，其中白肉組冠亞軍陳柄叡、陳勝得是親兄弟，哥哥陳勝得還拿下紅肉組季軍，表揚會上2兄弟備受矚目。





▲▲紅龍果評鑑白肉組冠亞軍陳柄叡、陳勝得是親兄弟，哥哥陳勝得還拿下紅肉組季軍，表揚會上2兄弟備受矚目。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.24）