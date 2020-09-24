影／彰縣優質紅龍果評鑑表揚22名獲獎者　兄弟檔拿冠亞軍

彰化縣長王惠美今(24)日頒獎表揚22名「彰化縣優質紅龍果評鑑活動」獲獎者，並推薦在地彰化優鮮好吃的紅龍果，比賽分為白肉及紅肉2組，其中白肉組冠亞軍陳柄叡、陳勝得是親兄弟，哥哥陳勝得還拿下紅肉組季軍，表揚會上2兄弟備受矚目。
彰化縣紅龍果栽培面積為全台第2大，有487公頃，其中以二林地區為最大宗，約占3百公頃，紅龍果的生產期間在6至11月，現在仍是紅龍果盛產期，紅龍果分為白肉及紅肉2種，白肉種口感較清甜爽脆，紅肉種口感較細軟多汁。
王惠美說，今年紅龍果評鑑由二林鎮農會辦理、評審團隊由臺中區農業改良場前副場長高德錚領軍，參賽總組數達100組，比賽過程競爭激烈，參賽農友必須具備三章一Q的標準才能報名，評分項目從外觀、重量、風味與口感及透過儀器檢測糖度。
王惠美表示，農友認真做，縣政府也會認真行銷，除了與小三美日合作外，也與中華郵政i郵購平台合作行銷彰化優鮮產品，i郵購平台從即日起至10月23日有6-9折不等的優惠價格，歡迎消費者多多支持選購，支持彰化在地農特產品。
會中王惠美除了感謝受獎者不斷精益求精，讓大家看見好吃的紅龍果在彰化，她更指出，彰化的農業因為有大家的努力越來越好，也希望大家多吃彰化優鮮產品，一起支持在地農民，吃在地、享當季。