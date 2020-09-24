中秋節應景做月餅傳藝　慈暉生：要學吳寶春當烘焙師

教育部嘉義縣聯絡處暨嘉義縣學生校外會、萬能工商與民和國中等單位，今（24）日邀請慈暉學生到萬能工商的廚藝教室，在春暉志工的陪同下，舉辦綠豆椪、月餅的DIY體驗營，學生親自體驗、學習烘焙技藝。多位慈暉生竟然烘出興趣，說要學吳寶春當烘焙師做好吃的麵包。
來自縣立民和國中的慈暉學生，在官志隆校長帶領，及嘉義縣學生校外會葉聰謨督導、萬能工商校長陳育修、嘉義觀護協會潘玉萱少年調查官、傅水遷少年保護官、嘉義縣鄉村永續發展協會邱滄浪理事長、嘉新國中教育基金會徐文昭董事長等人陪同，由萬能工商莊老師示範、傳藝，進行應景的綠豆椪、蛋黃酥等DIY烘焙。
學生看到莊老師從揉麵糰、桿餅皮、包餡料到將綠豆椪送進烤爐的示範，親身跟著DIY進行每個步驟一一習做後，看著自己的作品經烤箱烘焙出爐後的香味可口成品，然後現場一起分享、品嚐，感受應景的中秋節慶氣氛。學生們覺得很新鮮、很快樂，也很有成就感，對烘焙出的創作成品，感到無比的興趣，多位男同學就充滿自信的表示，找到自己的未來，要勤習烘焙技藝，學吳寶春當烘焙師做出好吃的麵包，分享給大家。
潘玉萱少年調查官說，校外會每次舉辦的活動都非常的多元，今天主要是培養慈暉學生精神與技藝的課程，同時能對中秋節更深的認識，雖然他們(慈暉學生)不一定很會讀書，但他們的工作能力是很強的，未來更可以藉以多元的發展；傅水遷少年保護官提到，透過這樣的方式去尋找到他們的自我，從挫敗中找回自信。
陳育修校長表示，本次與學生校外會合作辦理「綠豆椪DIY製作活動」，除了讓學生有過節的氛圍外，也可以藉由親手製作的過程來去探索自己的興趣，可以更順利的規劃之後就學就業方向。
葉聰謨督導則指出，中秋月圓人團圓，慈暉分校成員均為偏鄉學生，其父母親大多在外地工作，較少與親友互動，想藉由本次做月餅的機會，讓這些孩子體驗感受到生活周遭的愛與關懷，產生正向力量繼續往前進。