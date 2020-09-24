中秋節應景做月餅傳藝　慈暉生：要學吳寶春當烘焙師

教育部嘉義縣聯絡處暨嘉義縣學生校外會、萬能工商與民和國中等單位，今（24）日邀請慈暉學生到萬能工商的廚藝教室，在春暉志工的陪同下，舉辦綠豆椪、月餅的DIY體驗營，學生親自體驗、學習烘焙技藝。多位慈暉生竟然烘出興趣，說要學吳寶春當烘焙師做好吃的麵包。





▲傅水遷少年保護官(左）溫馨關懷慈暉學生。(圖／記者陳惲朋攝）