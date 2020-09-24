體驗太魯閣族文化　4條部落小旅遊任你玩

萬榮鄉太魯閣族感恩祭系列活動將於10月8日至9日登場，各部落將聚集以傳統的祈福祭典儀式，為一年的豐收獻上感謝，為了讓感恩祭更多人參與，規劃「Mgay bari太魯閣族感恩祭文化體驗微旅行」，遊程共有四條路線，規劃一日遊及二日遊的行程，即日起可上網報名。



