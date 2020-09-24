體驗太魯閣族文化　4條部落小旅遊任你玩

萬榮鄉太魯閣族感恩祭系列活動將於10月8日至9日登場，各部落將聚集以傳統的祈福祭典儀式，為一年的豐收獻上感謝，為了讓感恩祭更多人參與，規劃「Mgay bari太魯閣族感恩祭文化體驗微旅行」，遊程共有四條路線，規劃一日遊及二日遊的行程，即日起可上網報名。
「Mgay bari太魯閣族感恩祭文化體驗二日遊微旅行」由耆老進行感恩祭典後，走訪萬榮鄉原住民部落，了解不同的生活文化，二日遊行程將深入走進萬榮鄉部落，除感恩祭典、魯巴斯部落參訪以及杵音、射箭、串珠等多元的部落手作體驗，還有太魯閣族風味餐，晚上則是入住馬遠部落，真實融入原住民生活之中。
一日遊行程提供三條不同路線選擇，「木箱‧森林之地」一日輕旅行，從馬遠部落巡禮多元豐富生態體驗活動；採箭筍、摘野菜、採集有機蔬果等務農活動；或是到百年大榕樹下野餐，溪邊撒魚網、釣魚、抓溪蝦，都是刺激有趣的活動。
循／尋「ULAY」部落一日輕旅行以「紅葉部落」為主，原名”Ihownang”在太魯閣族語的意思就是指「紅色的葉子」，部落裡老人家代代傳承的生活態度「知足、珍惜」，行程中還會參與在地部落市集，感受族人們的熱力與熱忱。
「絲‧路」一日輕旅行則是以西林村為主要路線，西林村原稱「知亞干」，意為樹洞，村內聚落風貌樸實，各式特色工作坊讓部落顯出文化之美；「Mgay bari太魯閣族感恩祭文化體驗微旅行」四條路線各具特色，即日起可至活動網頁報名。