影／深耕教育　2020彰化縣藝術光點藝文圓夢計畫

「2020彰化縣-藝術光點‧藝文圓夢計畫」6校聯盟聯合開展活動，今(24)日在二林鎮萬合國小舉行，彰化縣長王惠美、研揚文教基金會董事長黃慧美及萬合國小等6所計畫參與學校，共同為「2020彰化縣藝術光點-藝文圓夢計畫」進行啟動儀式。

王惠美感謝東碩資訊公司董事長曹賜正、研揚科技暨文教基金會創辦人莊永順等人，從105年起已投入近760萬元，挹注33所國小，讓藝文資源進入偏鄉校園，並強調教育是百年大計，期許大家一起努力，學童們也要好好學習，長大後像他們一樣有成就，再回饋彰化故鄉。

由研揚文教基金會推動的「藝術光點藝文圓夢計畫」，今年又新增補助藝文攜手、發現科技新樂園計畫，今年內容豐富，包括世界繪本暨插畫巡迴展、e-School繪本創意數位教材、3天2夜「台北藝術探索見學之旅」、藝術好好玩戲劇巡演等4項子計畫，讓藝文資源進入偏鄉校園，用寓教於樂方式，豐富孩子們美學的涵養。

曹賜正指出，這兩年來與縣府的合作，深深感受到王縣長對地方的關心，個人只是盡棉薄之力，每次看到家鄉小孩子到台北見學參訪，而有不同的視野等收穫時，就覺得所有辛苦與付出都很值得，感謝王縣長大力的支持。

莊永順說，像曹董事長事業有成願意回饋自己生長地方的人不多，尤其用在藝術、科技、音樂，嘉惠至偏鄉小學，更是值得欽佩，這些資源如何發光發熱，需要靠校長、教師的用心，把這些種子種植至學子的小小心靈上，對學童未來的人生有長遠影響。