15公尺高新竹獸驚喜現身　2020台灣設計展竹市街頭巧遇

2020台灣設計展進入倒數七天，新竹市長林智堅今(24)日宣布設計展的「靈魂人物」登場，15公尺高的新竹獸巨大現身主場館體育館門口，黃綠相間的獸體超吸睛，將成設計展民眾搶拍的打卡點。





策展團隊指出，新竹獸不只一尊，分身將蔓延到城市每個角落，7日內將陸續驚喜現身新竹東門圓環、轉運站地下道、東門市場入口等，民眾若以app掃描街景，新竹獸還將「動」起來！

市長林智堅表示，2020台灣設計展將於10月1日登場，正式進入倒數7天，設計展是適合「全年齡」的展覽，為了讓小小孩也能感受到設計展的好玩，設計團隊派出「新竹獸」，大小分身宛如躲貓貓一般，藏在新竹市的各個角落，等著大小朋友一起來抓寶。

此次展覽也強調科技互動，民眾未來只要下載即將上線的APP，就能透過手機的AR畫面與新竹獸互動，另外，「新竹獸」在建築物上，將是部分呈現，例如新竹獸的雙腳、雙手、奇角等，讓民眾觀賞時，發揮更多想像力，除此之外，街頭還有系統性路標指示，幫助民眾不迷路，輕鬆找到主場館。

台灣設計展總策展人劉真蓉表示，「新竹獸」透過從城市建築中長出的巨型充氣裝置，引領大眾用新的角度來欣賞這座城市，當轉運站長出了巨大的尾巴、護城河上浮出的背鰭、體育館伸出了長長的獸腳，「新竹獸」以實體和虛擬的形式，帶領大家跨越鐵道的藩籬，出沒在城市步行廊道中，整座城市的想像就被串連了起來，也讓大家跟著新竹獸一起冒險和探索。