台灣設計展與韓流魅力襲捲新竹　一次吃飽逛購足

後疫情時代、大家不能出國、悶得慌，就到新竹市參加國際知名設計師參與的台灣設計展吧！2020台灣設計展將於10月1日至10月11日在新竹市登場，橫跨中秋、雙十兩大連假，竹市府延續舉辦6月大獲好評的「小塹有約」活動並搭配安心旅遊，讓遊客玩得開心。

首先登場的 「小塹有約-香山走透透」，將帶大家探索獲選觀光局「經典小鎮」的香山區。首先推出的路線「香山滋味，從產地到餐桌」，除了可以親自到漁場採買體驗，也把香山好物一次搬上桌，讓你在國家級香山濕地旁，一邊吹海風、看夕陽，一邊品嘗主廚創意料理，在地食材包括纖碧爾啤酒、國際米粉、竹魚烏魚子與白蝦、元春羊乳、林記滷味、香山阿母麵線、明發定置漁場的鮮魚等，讓你一次就「吃懂香山」。