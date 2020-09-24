台灣設計展與韓流魅力襲捲新竹　一次吃飽逛購足

後疫情時代、大家不能出國、悶得慌，就到新竹市參加國際知名設計師參與的台灣設計展吧！2020台灣設計展將於10月1日至10月11日在新竹市登場，橫跨中秋、雙十兩大連假，竹市府延續舉辦6月大獲好評的「小塹有約」活動並搭配安心旅遊，讓遊客玩得開心。
首先登場的 「小塹有約-香山走透透」，將帶大家探索獲選觀光局「經典小鎮」的香山區。首先推出的路線「香山滋味，從產地到餐桌」，除了可以親自到漁場採買體驗，也把香山好物一次搬上桌，讓你在國家級香山濕地旁，一邊吹海風、看夕陽，一邊品嘗主廚創意料理，在地食材包括纖碧爾啤酒、國際米粉、竹魚烏魚子與白蝦、元春羊乳、林記滷味、香山阿母麵線、明發定置漁場的鮮魚等，讓你一次就「吃懂香山」。
除了10/1-10/11在新竹市登場的2020台灣設計展，即日起到10/6在新竹大遠百也可以享有「偽出國」的樂趣，一次吃喝購足韓國最新人氣商品及在地美食，即日起至10/6在新竹大遠百舉行，不用飛到韓國也能品嚐韓國美食，像是街邊人氣小吃「辣炒年糕」、「核桃燒」等，以及趕走疲勞提振精神的聖品「蔘雞湯」，或是伴手禮等商品，還有最新生活實用小物及美妝商品。
此外、新竹大遠百更特別引進韓國流行美妝與生活用品，讓消費者不用出國就能體驗最夯的人氣商品，如：人氣積木奧斯佛餐具及韓國美容整形醫院推出的原辰面膜等，而為增加與消費者的互動性，9月27日下午也將舉辦韓流魅力烹飪大賽，歡迎各路料理好手前往一展身手，假日期間還有玩偶見面會、我是神射手、小小採購員等趣味活動，歡迎民衆踴躍參加。