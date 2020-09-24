太平山台灣山毛櫸步道夯　遊客留意管制措施

太平山國家森林遊樂區台灣山毛櫸步道每到秋天都會吸引許多民眾前來觀賞，這段期間羅東林區管理處都會進行管制，今(109)年10月17日起至11月15日期間的每個週末六日，除了原有不分平假日的車輛「動態」管制，「翠峰景觀道路」也會進行第2段式管制措施。
羅東林管處指出，因為「台灣山毛櫸步道」起點位於「翠峰景觀道路」終點，該道路全長16.8公里，路寬僅5公尺；倘啟動管制措施，羅東林區管理處公開甄選合作之宜蘭縣小客車租賃商業同業公會接駁車、公務車輛及翠峰山莊住宿客、機車、腳踏車等，不在150輛管制範圍內。
羅東林管處表示，該處去(108)年7月與國光客運合作，平日專車順利發車，深受遊客好評，搭乘率平均8成以上，為了完整太平山大眾運輸旅遊的路線，今(109)年進行公開甄選後，與宜蘭縣小客車租賃商業同業公會合作，自8月起開始試辦「翠峰景觀道路」付費接駁服務，只是平日專車7:40自宜蘭轉運站發車，10:30抵達太平山莊，遊客若再轉搭付費接駁車進入「翠峰景觀道路」，為了趕上14:30自太平山莊返程車班，僅能在翠峰湖區短暫停留，無法走完步道全程，因此羅東林區管理處進一步協調國光客運於山毛櫸旺季期間加開一班「台灣山毛櫸專車」，即宜蘭轉運站發車時間提早至6:40，於9:20就能抵達太平山莊，續搭付費接駁車進入「翠峰景觀道路」，10:00可到步道入口，而太平山莊返程車班延後至15:00，則不進入鳩之澤溫泉區。