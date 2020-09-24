太平山台灣山毛櫸步道夯　遊客留意管制措施

太平山國家森林遊樂區台灣山毛櫸步道每到秋天都會吸引許多民眾前來觀賞，這段期間羅東林區管理處都會進行管制，今(109)年10月17日起至11月15日期間的每個週末六日，除了原有不分平假日的車輛「動態」管制，「翠峰景觀道路」也會進行第2段式管制措施。





▲太平山台灣山毛櫸步道每到秋天都會吸引許多民眾前來觀賞。（圖／羅東林區管理處提供)

× ▲太平山台灣山毛櫸步道每到秋天都會吸引許多民眾前來觀賞。（圖／羅東林區管理處提供)

▲接駁專車時刻表。（圖／羅東林區管理處提供)