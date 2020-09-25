檢警調協同破獲詐騙機房　高價承租豪宅隱蔽行詐

雲林地檢署指揮斗南警分局等警調單位，23日傍晚攻堅大埤鄉獨棟透天厝，破獲蕭姓主嫌為首的詐騙機房，當場查獲涉嫌9男3女，以及查扣相關證物，並因有逃亡、湮滅證據和串供之虞而聲請拘押。

▲檢警調單位偕同在大埤鄉獨棟透天厝豪宅破獲蕭姓主嫌為首的詐騙機房。（圖／記者簡勇鵬攝）