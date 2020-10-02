十月雙連假！出遊搭乘公共運輸　享優惠又安心

今 （109）年10月二個連續假期，中秋連假自10月1日（四）至10月4日（日）止共4日，國慶連假自10月9日（五）至10月11日（日）止共3日，國慶煙火於台南漁光島施放，預期將有大量返鄉及觀光旅遊車潮。

▲109年國慶連假疏運優惠措施。（圖／公路總局提供）