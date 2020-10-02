國慶煙火在台南　交通管制措施看過來

2020國慶煙火在台南，南市府規劃交通接駁路線，除3大停車轉乘路線之外，有高鐵與台鐵站免費接駁，預計將出動310部車輛疏運民眾，想來台南看國慶煙火的民眾，可多加利用。

國慶煙火主舞台規劃在安平戀愛廣場，副舞台在安平區觀夕平台、1661台灣船園區、南區四鯤鯓（龍崗天橋停車場）。

自行開車的民眾，可就近於鹿耳門天后宮停車場、四草大眾廟停車場、運河星鑽臨時停車場、市府周邊停車場，以及四鯤鯓臨時停車場、喜樹路臨時停車場等處停車轉乘，市府規劃170部免費接駁車，以1至5分鐘1班的方式，提供接駁服務，接送民眾進入各大觀賞區。



▲2020國慶煙火交通管制宣導。（圖／台南市交通局提供） 為服務使用「雙鐵運輸」的民眾，南市府在台南火車站及高鐵台南站，共準備140部免費接駁車，以2至4分鐘1班的方式提供接駁，可在戀愛廣場主會場附近下車，最為方便。





交通局指出，行人徒步區有3大區，分別是10日當天上午10點開始的台灣船園區（含林默娘公園、億載金城），範圍包含安億路、光州路（不含光州路）以西；12點開始的觀夕平台、戀愛廣場，範圍包含世平路以西及安南區四草大道80巷以南；四鯤鯓，範圍為清水路以北。





交通管制部分，育平路以西，自當天12點開始管制汽車進入，14點起擴大為本田路一段及本田路二段（大眾路－北汕尾一路）以南、華平路以西、濱南路以西管制汽車進入，但仍開放一般機車及管制區內居民，持有汽車通行證者進入；管制區內亦規劃部份路段作為機車臨時停車空間。