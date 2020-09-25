「將軍火音樂節」本周日登場　注意事項勿輕忽

「2020將軍火音樂節」於9月27日登場，活動從下午5：30開始，一路嗨到晚上9點﹔台南市長黃偉哲表示，此次演唱會加碼15分鐘花火秀，相信會吸引很多民眾參與，請大家注意各項管制措施，並依交管人員指示動線停車參與。
黃偉哲歡迎大家來台南聽音樂、看花火秀，年底前來台南消費，只要發票滿200元，就可參加振興消費台南好禮月月抽活動，登錄金額已突破23.35億，南市府再加碼送一戶房子，大獎總計2戶房子，此時來台南旅遊消費正當時。
觀光旅遊局局長郭貞慧表示，活動現場因人潮眾多，若無法保持社交距離，請全程佩戴口罩，若有呼吸道及發燒症狀請勿前往參加活動，以確保自身及他人安全。為配合防疫工作，現場工作人員（含市集）均已有實名登記，建議有確定會參加活動的民眾，活動前先到以下連結（https://forms.gle/saUQ7oWbM594b4kAA）填寫聯絡資料，如果與家人、朋友共同參加，可填寫一位代表聯絡人即可，以利全民防疫。
「2020將軍火音樂節」活動由唱跳輕漾女團PER6IX、龔言脩、派偉俊、小龜、魏嘉瑩、莫宰羊、萬芳、邱鋒澤與婁峻碩帶來精彩演出﹔當日晚上20時20分（2020年愛妳愛你）演出連續15分鐘不間斷的花火秀，壓軸為今年唱紅想見你片尾曲的天團「八三夭」，將再次吼翻將軍漁港，給大家一場將軍味霸氣十足的漁港音樂節。
9月27日將軍漁港各項管制措施，如下，禁止人車進入將軍漁港南、北提；主舞台前方之觀景平台，非經許可也禁止進入﹔晚上18時至22時禁止駕駛船舶進出將軍漁港，上午10時至晚上22時，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向，進行人車管制，主辦單位將視活動當日現場風向，以及其他因素微調海上及道路管制。
民眾於活動當日請遵從管制人員指揮，勿闖入人車管制區域內，另也籲請全國各地船公司、漁民及船東，預先調整船程避免於海上管制時段進出將軍漁港，共同維護活動及自身安全。
上午10時至晚上23時，台南市將軍區南25區道（台61線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區週邊道路，為維持交通秩序及安全，管制路段視交通狀況實施彈性管制，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。
觀旅局特別提醒參加活動的遊客，最近天氣多變化，請記得隨身攜帶雨具、做好防曬措施及定時補充水分，也請大家一起響應環保，垃圾不落地，共同維護活動場地及水域清潔﹔民眾在欣賞音樂節以及花火秀的同時，須注意自身安全，勿擅自闖入管制區域及臨水區域。