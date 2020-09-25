高雄乙烯外洩　意外發現地下水測出有含氯有機物

高雄市前鎮區翠亨北路乙烯事件調查報告今(25)日正式完成，初步確認乙烯不是來自管線﹔高市副市長林欽榮表示，經過250小時的持壓檢測，測得管線是安全的，至於原住民故事館下方意外發現地下水意外測出有含氯有機物，林欽榮則指出，將連同附近部分公園土地將列為整治範圍，他也強調，目前該地區安全無虞但將持續監控。

▲原住民故事館下方意外發現地下水意外測出有含氯有機物，市府未來將連同附近部分公園土地將列為整治範圍，林欽榮強調，目前該地區安全無虞但將持續監控。（圖／高市府提供）

× ▲原住民故事館下方意外發現地下水意外測出有含氯有機物，市府未來將連同附近部分公園土地將列為整治範圍，林欽榮強調，目前該地區安全無虞但將持續監控。（圖／高市府提供）

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