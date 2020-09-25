高雄乙烯外洩　意外發現地下水測出有含氯有機物

高雄市前鎮區翠亨北路乙烯事件調查報告今(25)日正式完成，初步確認乙烯不是來自管線﹔高市副市長林欽榮表示，經過250小時的持壓檢測，測得管線是安全的，至於原住民故事館下方意外發現地下水意外測出有含氯有機物，林欽榮則指出，將連同附近部分公園土地將列為整治範圍，他也強調，目前該地區安全無虞但將持續監控。
林欽榮指出，經過各家業者超過250小時持壓檢測，以及環保局、經發局，第三方公證驗證團隊調查，報告顯示0911乙烯事件確定可排除是管線業者的管線所致；且目前發生地點周遭100到150公尺範圍，環保局到今天仍在監測，所有乙烯讀值都在安全背景下。
至於，高市府也在相關檢測過程中到原住民故事館地下室滲漏的地下水，出現含氯的有機物，林欽榮也表示，這與管線無關，但已要求環保局啟動立即啟動原住民故事館跟相鄰範圍周遭，依法列定為指定整治的調查範圍，針對地下水汙染調查，並爭取環保署專案補助1,500萬，進行後續汙染整治工作。
環保局長張瑞琿表示，乙烯是來自含氯有機污染物進入筏基內，因厭氧狀及化糞池營養供應，厭氧菌大量繁殖，筏式基礎成為還原降解生物反應槽，持續產生並累積大量降解物，隨抽水排入下水道人孔，才會測到乙烯氣體。
張瑞琿表示，目前初步框定整治範圍在故事館周遭及南邊的原住民公園，立即啓動污染範圍公告，劃定該區為地下水受污使用限制區域，未來可以採化學氧化及先進生物的防制方法，包含205兵工廠、中石化前鎮廠、台塑林園廠，都有經過生物整治案例，並於2至3年完成，但是實際工法依據後續調查評估決定。