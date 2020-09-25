國內首創！南警成立「無人機空勤管制臺」

近年無人機應用發展快速，台南市警察局成立「無人機空勤管制臺」，為國內首創，無人機即時畫面LIVE結合視訊系統的運用，今（25）日舉行揭牌儀式，象徵科技執法的新時代來臨。
台南市長黃偉哲表示，「無人機空勤管制臺」是國內唯一，透過無人機即時畫面LIVE結合視訊系統，將畫面回傳供指揮官調度參考，大大提升指揮調度之效率。市府要將台南打造成智慧城市，無人機是重要的一環，目前已建立跨局、處之間彼此相互支援，擴大無人機應用層面，展現我們要守護大台南公共安全之決心。
黃偉哲說，除了市警局，消防局也有十幾位飛手，環保局及農業局也都有建置，市府團隊未來會透過聯合橫向聯繫，讓無人機的運作發揮更大的效益，市府也將創辦無人機競賽，透過良性競爭的比賽可以精進操作技巧，未來在資源許可、預算許可情況下，會加速無人機的建置，可以讓無人機發揮更大的效果。
台南市警察局局長詹永茂表示，鑑於治安、交通狀況瞬息萬變，無人機對於警政工作是相當有助益的利器，利用警察局所建置無人機傳輸系統，可以將執勤現場影像回傳至空勤管制臺，供現場指揮官參考、指揮及調度，可以提高效率。
此外，警察局也積極辦理自主訓練，並鼓勵同仁參加各機關、學校辦理之高級專業操作證訓練課程，以輔導警察同仁考取專業證照，目前已有5位員警取得高級專業操作證，後續尚有11位員警即將取得操作證共同組成無人機隊加入科技執法之行列，以保障大台南市民生命財產安全。
南市府今年8月份成立地方政府第一支跨局處無人機隊，市警局亦配合辦理，將無人機應用於警政勤務上，包括推廣於空中偵察、交通流量監看、交通安全之宣導、清查廢棄空屋與工寮(清山勤務)、廢棄物傾倒查緝、防疫監控廣播等工作等。