國內首創！南警成立「無人機空勤管制臺」

近年無人機應用發展快速，台南市警察局成立「無人機空勤管制臺」，為國內首創，無人機即時畫面LIVE結合視訊系統的運用，今（25）日舉行揭牌儀式，象徵科技執法的新時代來臨。

▲台南市警察局局長詹永茂表示，無人機對於警政工作是相當有助益的利器。（圖／台南市政府提供）