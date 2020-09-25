高齡長者如何吃好吃巧？嘉義縣政府有撇步

嘉義縣人口高齡老化情形日益嚴重，甚至高齡長者比率己經是全台之冠，曾長期擔任嘉義縣社會局長的翁章梁，上任縣長後對老齡化的人口所產生的效應尤為重視，所以力推健康老化，將嘉義縣社區營養推廣中心結合3+1行動醫療，積極宣導高齡營養撇步，教長輩如何吃好吃巧，攝取均衡營養維持健康。
嘉義縣的3+1行動醫療，每日都會巡迴1個鄉鎮市的村里提供服務，期間透過行動衛教車，由醫護專業人員對村里民宣導多元衛教議題；且為因應高齡長者可能因為營養失衡及肌少等問題，由營養師設計「食材軟化及均衡攝取」技巧，讓長輩學會均衡營養、健康吃的撇步。
營養推廣中心的營養師強調，高齡長者常常因為牙口不佳、食慾不振，食物選擇變少，造成飲食不均衡而影響健康，所以縣府設計「高齡新時代 食在好簡單」摺頁，教導鄉親調整食物質地和烹調撇步﹔如肉類可利用鳳梨將肉質軟化、高麗菜及青花菜可放入冷凍庫冰1至2天使菜梗纖維軟化等方法；避免長者因口牙問題而拒絕肉類或較硬食材，結合我的餐盤6口訣，每餐均衡飲食攝取原則，不但能增添飲食豐富度，也能餐餐營養均衡輕鬆吃。
衛生局代理局長趙紋華表示，餐盤6口訣是「每天早晚一杯奶，每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，以攝取均衡營養為基本原則，再透過簡單的食材軟化技巧，能讓長輩們「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」，幫助長者攝取均衡營養，再加上每天早晚跟著「在厝顧健康」一起做健康操，規律的運動就有助於疾病預防及延緩失能。