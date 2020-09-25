高齡長者如何吃好吃巧？嘉義縣政府有撇步

嘉義縣人口高齡老化情形日益嚴重，甚至高齡長者比率己經是全台之冠，曾長期擔任嘉義縣社會局長的翁章梁，上任縣長後對老齡化的人口所產生的效應尤為重視，所以力推健康老化，將嘉義縣社區營養推廣中心結合3+1行動醫療，積極宣導高齡營養撇步，教長輩如何吃好吃巧，攝取均衡營養維持健康。

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