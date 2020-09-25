雲林縣警察局卸新任局長交接　顏旺盛交棒朱宗泰

雲林縣警察局卸新任局長交接典禮，今（25）日在縣警局大禮堂舉行，典禮由縣長張麗善親臨主持，內政部警政署警政委員鄭明忠監交，議長沈宗隆、縣議員、各級民意代表及各界人士與會到場觀禮，新任局長朱宗泰宣誓就職到任，交接儀式簡單隆重。
卸任局長顏旺盛於民國108年7月22日到職，策進多項作為，對治安、交通等警政工作貢獻卓著﹔治安方面，雲林縣109年全般刑案破獲率較108年同期增加2.93%，民生竊盜部分破獲率增加3.12%，檢肅幫派工作更於警政署專案評比中獲得佳績，有效保障民眾生命財產安全﹔近來政府發放振興券，雲林縣檢警合作破獲首宗偽造振興劵工廠，查扣市值約新臺幣250萬元之振興劵成品及相關機具、材料，成功防止偽造振興券流入市面，彰顯縣警局在治安上的努力與決心。
另外，在宣導與執法並重之下，雲林縣109年迄今各類交通事故死亡人數顯著減少，縣警局並積極防制酒後駕車，減少許多家庭悲劇的發生﹔顏旺盛任內多次面對聚眾活動、重要節日等安全維護，都能迅速調派警力圓滿解決，並順利建置各鄉鎮路口監視器，協助維護治安、嚇阻犯罪，內政部警政署借重顏局長長才，特予調任該署秘書室主任一職。
新任局長朱宗泰是中央警察大學正科49期刑事系畢業，歷任刑事警察局副隊長、檢肅科科長、隊長、臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長、高雄市政府警察局左營、三民第二分局分局長、警政署秘書室主任、刑事警察局副局長等職務，職務歷練相當完整豐富，在工作上表現優異，深獲各級長官的肯定，特予拔擢陞任雲林縣警察局局長。
典禮中縣長張麗善對新任朱局長的工作、學識、經歷等方面的卓越表現給予肯定，期許治安方面，竊盜發生率已逐漸下降，應持續加強防竊作為，特別是汽、機車竊盜、毒品查緝及農漁牧產品等民生竊盜方面﹔交通方面，針對易肇事路段，強化勤務編排，並應加強酒測取締工作，有效遏止交通事故發生﹔為民服務方面，應注重服務態度，受理民眾報案時，態度應和藹，以同理心對待。
內政部警政署警政委員鄭明忠也表示，卸、新任局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富，對於渠等榮陞新職，表達誠摯的祝賀，同時感謝縣府對縣警局的支持與愛護。鄭警政委員並利用機會轉達警政署署長期勉全體警察未來朝向「防疫有成，繼續扛起防疫重任」、「加強教育訓練，維護員警執勤安全」、「加強訓練指導，妥適運用無毒校園警力」及「整體策略強力打擊黑道幫派」等四大目標努力。