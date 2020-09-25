雲林縣警察局卸新任局長交接　顏旺盛交棒朱宗泰

雲林縣警察局卸新任局長交接典禮，今（25）日在縣警局大禮堂舉行，典禮由縣長張麗善親臨主持，內政部警政署警政委員鄭明忠監交，議長沈宗隆、縣議員、各級民意代表及各界人士與會到場觀禮，新任局長朱宗泰宣誓就職到任，交接儀式簡單隆重。

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▲局長顏旺盛調任調任警政署秘書室主任。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.25）

▲警政署刑事警察局副局長朱宗泰接任雲林縣警察局局長。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.25）

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