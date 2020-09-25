新冠肺炎篩檢　醫院推報告「快速取件」當天就能領

新冠肺炎疫情席捲全球，各國經濟活動大幅趨緩甚至衰退，但對國內企業而言，每到年底都是全年的出貨旺季，為了配合各國防疫入境政策，以及協助廠商出國搶訂單，亞大醫院通過衛福部核定，即日起開辦「新冠肺炎自費篩檢快速取件」服務，最快上午篩檢，當天下午即可取得報告，方便企業打國際賽一起拼經濟。