新冠肺炎篩檢　醫院推報告「快速取件」當天就能領

新冠肺炎疫情席捲全球，各國經濟活動大幅趨緩甚至衰退，但對國內企業而言，每到年底都是全年的出貨旺季，為了配合各國防疫入境政策，以及協助廠商出國搶訂單，亞大醫院通過衛福部核定，即日起開辦「新冠肺炎自費篩檢快速取件」服務，最快上午篩檢，當天下午即可取得報告，方便企業打國際賽一起拼經濟。
亞大醫院醫事室副主任吳俊儀表示，為配合中央防疫政策，增加民眾便利性，院方日前已開放適用對象自費檢驗(新冠肺炎)，並提供英文檢驗證明文件，目前全市共有中國醫藥大學附設醫院、台中榮總、中山醫學大學附設醫院以及亞大醫院等多家醫院提供上述服務。
不過近來因各國入境防疫政策調整，部分國家要求入境者需提供72小時內的有效陰性篩檢報告才准通關，以及部分商務人士工作臨時需要，得緊急出國洽談訂單，對於快速取件的需求大增，尤以後者人數近來更有攀升趨勢，因此院內經向衛福部申請後，獲准提供自費篩檢快速取件服務。
吳俊儀指出，即日起，凡是符合衛福部認定的適用對象，包括奔喪、探病、出國求學、商務等八大類人士，只要檢具機票、工作或就學證明、護照等相關證明文件，即可到院辦理，一般檢驗可在48小時後取件，若選擇快速取件者，則需在星期一至五上午九點前完成報到，當天下午六點前便可取件，若無法在預定時間篩檢，也可在24小時後取得報告。
吳俊儀表示，依照衛生局規定，一般檢驗的費用為5,950元，快速取件則為6,950元，均已包含掛號費、診察費、檢驗費及檢驗報告費用，若民眾有任何問題，建議可先向有提供檢驗服務的多家醫院電話聯繫，避免因缺件白跑一趟。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。