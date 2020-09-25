助蕉農　劉建國協助雲林香蕉企業採購

台灣香蕉全國栽培面積約16,341公頃，產值約73億元，其中雲林香蕉種植面積674公頃約佔4%﹔今（25）日立委劉建國服務處邀請農糧署中區分署長姚士源、雲林縣議員周秀月、張庭綺、古坑鄉民代表黃朝裕、棋盤村長王國勝在新光果菜生產合作社召開雲林香蕉企業採購記者會。
周秀月表示，相較於近5年下半年屢有豪雨或颱風災害影響，本年產量相對提升，預估產量35萬1,436公噸，較上年34萬2,629公噸增產3%，秋冬蕉預估產量15萬9,233公噸，今年氣候暖化影響中南部香蕉產期重疊，香蕉口感水分較低而較不受消費者青睞。
張庭綺指出，最近受東北季風影響預估氣溫下降，香蕉生長速度減緩，中秋節後氣候變冷涼，尤其是山區的香蕉有溫差下口感會更加Q彈，後續因秋冬蕉較受消費者喜愛，加上各地企業均紛紛加入採購行列，蕉價有望回升。
劉建國服務處林廉貴副主任說，農委會與劉建國攜手促銷雲林地區香蕉確保農民收益，本週劉建國將攜手農委會媒合公私部門企業團購，並要求產地青香蕉以每公斤12元收購優級青香蕉，再催熟加工為黃香蕉，由保證責任雲林縣新光果菜生產合作社等單位自9月28日起陸續出貨。
農糧署中區分署姚士源分署長表示，農糧署己委託中華民國果菜合作社（國聯社）設立香蕉企業團購平台，香蕉收購之合作社場只要優級蕉掛牌12元/公斤，即可以加入該平台媒合銷售。每箱15公斤，售價了350元（不含運費），目前農糧署持續辦理中，也呼籲國內公丶民營企業丶公司丶機關踴耀認購，共同照顧農民。