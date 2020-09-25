中市警局10名高階警官異動　今聯合佈達交接

內政部近日一波高階警官人事異動，台中市警察局部份有幅度不小，共有10人調整，今(25)日由市長盧秀燕主持卸新任聯合佈達交接典禮﹔此波人事異動為豐原分局分局長黃永志調陞內政部警政署花蓮港務警察總隊總隊長、第三分局分局長廖國政調陞本局警政監、保防科科長陳銘欽調陞花蓮縣警察局副局長，其餘異動分局長及大隊長等7人經歷如下：
一、第三分局分局長張則誠，中央警察大學外事警察學系52期，曾任本局督察室督察、犯罪預防科、後勤科科長、太平分局、烏日分局分局長。
二、豐原分局分局長高誌良，中央警察大學行政警察學系55期、警察政策研究所碩士，曾任內政部警政署秘書室科長、本局和平分局、清水分局、第二分局、太平分局分局長。
三、烏日分局分局長楊川，中央警察大學行政警察科64期、中華大學科技管理研究所碩士，曾任新北市政府警察局督察室督察、內政部警政署公共關係室科長、高雄市政府警察局六龜分局、岡山分局、本局東勢分局分局長。
四、太平分局分局長賈立民，中央警察大學行政警察學系55期、大葉大學智慧財產管理研究所碩士，曾任彰化縣警察局副局長、本局督察室督察、勤務指揮中心、秘書室主任、保安警察大隊大隊長。
五、東勢分局分局長吳銘淵，中央警察大學外事警察學系52期、美國奧克拉荷市立大學綜合法律學研究所碩士，曾任南投縣政府警察局督察長、副局長、本局督察室督察、民防管制中心主任、和平分局分局長。
六、和平分局分局長吳燕山，中央警察大學戶政學系58期、警察政策研究所碩士，曾任內政部警政署國道公路警察局第六警察大隊大隊長、秘書、科長、臺東縣警察局副局長。
七、保安警察大隊大隊長葉志誠，中央警察大學行政警察學系53期、警察政策研究所碩士，曾任連江縣警察局督察長、新竹市警察局督察長、副局長、本局督察室督察、勤務指揮中心主任。