中市警局10名高階警官異動　今聯合佈達交接

內政部近日一波高階警官人事異動，台中市警察局部份有幅度不小，共有10人調整，今(25)日由市長盧秀燕主持卸新任聯合佈達交接典禮﹔此波人事異動為豐原分局分局長黃永志調陞內政部警政署花蓮港務警察總隊總隊長、第三分局分局長廖國政調陞本局警政監、保防科科長陳銘欽調陞花蓮縣警察局副局長，其餘異動分局長及大隊長等7人經歷如下：