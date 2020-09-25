私校師生愛心送暖　捐錢送月餅陪伴獨老歡度中秋

中秋節即將到來，台中市葳格教育體系延續傳統，邀請20餘名獨居長輩和學生提前歡度佳節；老少像祖孫般，圍聚一起吃月餅、剝柚子，還有學生精彩歌舞表演助興，累了，孩子們體貼搥背、按摩，溫馨歡樂讓老人家樂開懷，直說「有孩子陪伴，人都變年輕了」。

▲台中葳格師生愛心送暖，中秋節前夕與獨居長非同樂，一曲月亮代表我的心，台上台下共歡樂。（圖／金武鳳攝，2020.9.25)

▲台中葳格師生愛心送暖，今天邀請獨居長輩同樂，由學生親手送上祝福卡片與月餅，提前祝福中秋快樂。（圖／金武鳳攝，2020.9.25)