私校師生愛心送暖　捐錢送月餅陪伴獨老歡度中秋

中秋節即將到來，台中市葳格教育體系延續傳統，邀請20餘名獨居長輩和學生提前歡度佳節；老少像祖孫般，圍聚一起吃月餅、剝柚子，還有學生精彩歌舞表演助興，累了，孩子們體貼搥背、按摩，溫馨歡樂讓老人家樂開懷，直說「有孩子陪伴，人都變年輕了」。
葳格高中校長詹義農表示，中秋送暖是葳格教育體系美好傳統，往年都由師長率隊，親赴獨居長輩家問安、奉茶及送月餅，今年因應疫情，特別邀請長輩到葳格與師生同樂，希望藉由老少歡樂活動，讓學生體驗生命教育，懂得付出與知福惜福。
20餘名華山基金會服務的獨居長輩，被招待到金碧輝煌的葳格國際會議廳，由近百名師生接待。首先迎接長輩的是氣勢磅礡的高中部儀隊精彩操演，接著由葳格之星與學生志工帶來活力四射的歌舞表演，一曲「月亮代表我的心」搭配復古逗趣舞蹈，更勾起長輩興致，不約而同手舞足蹈跟著舞動起來。
這次的中秋愛心送暖，由葳格體系學生大動員，自幼兒園、小學部、國中部、高中部及國際部學生熱情響應，他們獻上手寫卡片與月餅，提前跟長輩道聲「阿公、阿嬤，中秋節快樂！」長輩慈愛回應「你們也快樂」，氣氛溫馨感人。
餘興節目是剝柚子比賽，只見一組組「祖孫配」搭檔競技，年僅九歲的林園竣是小二學生，人小志氣高，看到阿嬤動作緩慢，他急不可待出手幫忙，深怕輸陣神情惹得長輩們笑開懷。
壓軸是由詹義農校長代表師生捐贈給華山基金會 10 萬元及 350 個月餅，期盼拋磚引玉，喚起社會大眾關懷弱勢。葳格國際學校同時與寶麗金集團合作，發起「您買月餅我捐款」活動，每賣出一盒月餅，將提撥 10%作為愛心基金捐贈弱勢。