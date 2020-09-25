台塑企業採購4萬8千斤斗六文旦　為雲林良品加油

今年因氣候穩定、無強颱襲來，造成大斗六文旦生產過剩，台塑企業向斗六市農會採購48,000斤文旦，將透過106間台亞石油直營加油站發送，9月28日起凡加滿25公升以上就送一顆斗六文旦，贈完為止，讓全國民眾有機會品嚐到雲林優質文旦。

▲「柚保平安 加油送文旦」起跑活動上午在斗六市農會舉辦。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.25）