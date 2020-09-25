台塑企業採購4萬8千斤斗六文旦　為雲林良品加油

今年因氣候穩定、無強颱襲來，造成大斗六文旦生產過剩，台塑企業向斗六市農會採購48,000斤文旦，將透過106間台亞石油直營加油站發送，9月28日起凡加滿25公升以上就送一顆斗六文旦，贈完為止，讓全國民眾有機會品嚐到雲林優質文旦。
「柚保平安 加油送文旦」起跑活動今日於斗六市農會舉辦，由雲林縣大家長張麗善縣長親自主持，現場來賓有斗六市長林聖爵、斗六市農會林萬福理事長、斗六市農會張喬復總幹事、斗六果菜公司張明璁總經理及六輕麥寮管理部陳文仰副總經理，此次活動係由縣長張麗善親自向台塑企業請託，除了協助柚農銷售文旦外，最希望的就是將雲林良品斗六文旦行銷至全台灣。
縣長張麗善表示，斗六文旦享有盛名，今年因氣候穩定、無颱風侵襲，產量比去年多，去年產量約4,800噸，今年增加至5,700噸，為推廣雲林優質文旦柚，縣府、斗六市公所及農會不僅到全國最大的消費地台北銷售文旦，也跟百貨公司合作推出中秋商品專區，讓民眾可就近買到優質、精緻的雲林良品。
六輕麥寮管理部陳文仰副總經理表示，本企業創辦人昆仲向來關心在地農漁民，六輕建廠後，員工餐廳大量選用當地食材，並與縣內主、副食品供應商訂有長期合約，直接購買在地農漁產品等優質食材協助解決產銷問題，並多次認購過剩農產品，如蒜頭、高麗菜、花生、葉菜類等，積極協助去化產品過剩問題，展現台塑企業多元回饋地方的誠意。