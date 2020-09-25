鄧麗君經典歌曲重現舞台　《何日君再來》衛武營登場

鄧麗君的柔美歌聲、撫慰人心的經典歌曲，在台灣經濟起飛的70、80年代，伴隨著許多人美好記憶。廣藝基金會推出《何日君再來》，精選18首溫暖堅定的鄧麗君經典歌曲，穿插夢想與勇敢的老派情事，以音樂劇的形式重現經典，9月25至27日三場次於衛武營登場，並開放購買「當日票」。

劇中三個名字裡有「君」的女孩，在台灣經濟起飛的70、80年代，懷抱夢想來到都會中心，隻身努力奮鬥，北漂異鄉的過程中，因緣相遇、相知相惜，當她們面臨著友情、愛情及年代的考驗，鄧麗君撫慰人心的經典歌曲，是否能讓她們勇敢面對？

▲ 《何日君再來》今年華麗改版再升級，不僅增添舞台場景佈置，卡司陣容也很堅強，（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.25）

廣藝基金會為了落實藝術生活化的理念，並回饋高雄忠實的粉絲觀眾，特別推出「當日票」服務，鼓勵當日尚未安排活動，也許想嘗試走進劇院觀賞演出的朋友們，能以優惠價格欣賞經典的音樂劇，9月25至27日三場次表演可於節目開演前1小時至開演後15分鐘內，於衛武營戲劇院現場購買。



