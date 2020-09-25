影／男子就醫拒絕被隔離持滅火器大鬧　被判刑5月

彰化縣陳姓男子今年4月因呼吸道症狀就醫，卻拒絕被隔離，竟持滅火器大鬧負壓隔離病房，還指寧願去跳樓，遭檢警法辦，成為全彰化縣首起新冠肺炎醫療暴力事件；彰化地院法官審理判刑5月，可易科罰金、緩刑2年，並應提供80小時義務勞務。
42歲陳男是4月24日晚間因有流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、味覺喪失情形而到彰化醫院掛急診，經X光檢查，發現他肺部有侵潤情形，醫生判斷有感染新冠肺炎可能性，需先住院隔離，由陳妻先簽下住院同意書後，即依新冠肺炎作業流程以推輪椅方式讓陳使用專用電梯與路線送至負壓隔離病房。
醫生重新評估陳男狀況及其不願配合隔離可能導致傳染等更大危險，決定讓陳男先返家自行隔離，就在陳妻在辦理相關手續時，陳男又因不耐久候，再次失控扳開負壓隔離病房的艙門又離開隔離病房，拿起走廊的滅火器，衝進電梯內，持滅火器要砸醫護人員，並經院方通知警方前來處理後，最後當天即讓陳男返家隔離。
陳男二採均是陰性，在家隔離完14天，但檢方認為他無視感染風險，讓醫療人員、設備曝露在染病的風險中，犯後毫無悔意，態度極為不佳，請求院方從重量刑。
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