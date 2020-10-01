季節限定全台唯一　萬鷺朝鳯奇景中秋節最壯觀

每年農曆白露時節，約國曆的8到10月，在有「鳳凰穴」之稱的嘉義縣梅山鄉太興村的群山環谷間，都會上演黃頭鷺群飛「萬鷺朝鳳」奇景：成千上萬的鷺群南遷路過，乘風於山谷盤旋，莫測的隊形，交織成全台唯一的特殊的壯觀生態，吸引成千上萬遊客佇足驚嘆。

▲萬鷺朝鳯是季節限定，只有嘉義才有的生態奇景，預估中秋節當天最壯觀。(圖／記者陳惲朋攝）