季節限定全台唯一　萬鷺朝鳯奇景中秋節最壯觀

每年農曆白露時節，約國曆的8到10月，在有「鳳凰穴」之稱的嘉義縣梅山鄉太興村的群山環谷間，都會上演黃頭鷺群飛「萬鷺朝鳳」奇景：成千上萬的鷺群南遷路過，乘風於山谷盤旋，莫測的隊形，交織成全台唯一的特殊的壯觀生態，吸引成千上萬遊客佇足驚嘆。
農曆處暑後的白露時節，幾乎天天的下午4到6點，都會有成千上萬群飛南遷的黃頭鷺，路過有「鳳凰穴」之稱的太興村，鷺群乘風在山谷中盤旋，並多次來回變換隊形，精彩壯觀的場面，總讓在場觀賞的遊客不禁發出讚嘆與雀躍。
太興村「萬鷺朝鳳」的生態奇景，既是季節限定，也是全台唯一，只有嘉義才有的特殊自然生態。當地觀光業者也從善如流的配合在黃頭鷺遷徙的季節裡，分別於草本傳奇旁的黃頭鷺停車場、華姐野菜舖子旁的飛瀑停車場、鷺露茶居旁的佑嬅農場、農興宮及泰興巖等地辦理假日市集，推廣、展售在地農、特產及特色商品，展現社區再造成果，並憑添幾許觀看生態奇景的熱鬧景緻。
黃頭鷺群在飛翔時，通常都會有領頭鷺帶頭飛行，當領隊的頭鷺累了！就會退到側翼，由另一隻頭鷺到隊伍的最前端接替帶頭，群鷺飛行時，也會隨著氣流壓力的變化，跟著採取動態盤旋，而後呈現不同的飛行隊伍，有如雁群般的V字前進，也有一字、人字、魚型等動物形狀，甚或綿延排列成長長的一條白色巨龍遨遊空中，場面相當壯觀與令人感動。
太興村長簡慶輝表示，季節限定的「萬鷺朝鳳」生態奇觀，預估農曆8月15中秋節(即國曆10月1日)當天會出現最大量的鷺群。只要北風和東北季風起，每天下午的4點到6點是最佳的觀賞時間，觀賞地點又以大地茶席、巧雲小棧、朝夕茶廠、太興山莊、草本傳奇、泰興巖和嘉154鄉道9.5K等處為最佳。