勞動部邀吳若權正能量演講 助求職受阻者創造工作價值
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-09-25 19:53:15
為了提升求職民眾的職能，勞動部發展署高屏澎東分署屏東就業中心邀請知名作家吳若權，於今（25）日下午在國立屏東大學屏商校區舉辦「創造工作價值，再難過也終會度過」演講，超過200人共襄盛舉，屏東就業中心主任翁素足表示，希望透過講座增進民眾自我認知。
演講人作家吳若權為廣播節目主持人、企管顧問、生涯諮詢師等職務，並考取多張咖啡調飲專業證照，著作書寫人生豁達、獨到見解及人際細膩情懷，博學幽默風格深獲讀者青睞，迄今主持超過1400場講座，傳達正面療癒能量，109年更入圍金鐘獎生活風格類節目主持人獎、少年節目獎。
此次他從兩方面來分享，包含心靈及實際技能，上半場講述從內在靈魂的概念，去構建對工作的想法；下半場講述如何獲得職場必備的職能技能，在職場中求生，不僅是被公司安排束縛，並分享從求學、求職到工作的經驗，從挫折到覺醒，他說，他再也不願意錯過任何一個需要努力與學習的時期。
「工作充分反映個人內心價值觀，再難過也終會度過！」吳若權表示，希望透過分享能幫助學員找到工作自我價值，在人生中所有的經歷都是最珍貴的鍛鍊，也鼓勵大家唯有認真面對，積極超越，才成就獨特的自己，大家一年內找一週來進修有興趣的職能，有益於未來轉職及升遷的可能，也希望大家帶著自信與對未來的期待返家。