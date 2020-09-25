勞動部邀吳若權正能量演講　助求職受阻者創造工作價值

為了提升求職民眾的職能，勞動部發展署高屏澎東分署屏東就業中心邀請知名作家吳若權，於今（25）日下午在國立屏東大學屏商校區舉辦「創造工作價值，再難過也終會度過」演講，超過200人共襄盛舉，屏東就業中心主任翁素足表示，希望透過講座增進民眾自我認知。

▲勞動部邀請吳若權分享正能量演講。（圖／勞動部發展署高屏澎東分署提供 , 2020.09,25）

× ▲勞動部邀請吳若權分享正能量演講。（圖／勞動部發展署高屏澎東分署提供 , 2020.09,25）

▲吳若權分享創造工作價值。（圖／勞動部發展署高屏澎東分署提供 , 2020.09,25）