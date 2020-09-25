宜蘭校園營養午餐堅採國產肉品　林姿妙要求嚴格把關

宜蘭縣從今年9月開學實施「營養午餐2.0」，縣長林姿妙今(25)日上午率縣府相關局處及家長會長代表及學校午餐稽查小組視察營養午餐團膳業者作業環境，並要求採用國產生鮮豬肉。
林姿妙上任後，推出國中小免費營養午餐政策，獲得好評，今年再推出「營養午餐2.0」，每週1次乳品、每週2次有機蔬菜。今天上午她率領縣府教育處、農業處、衛生局、家長會長代表及學校午餐稽查小組視察前往營養午餐團膳業者宜珍實業社視察。
林姿妙表示，身為宜蘭縣的大家長，為了減輕年輕父母的經濟壓力，進而積極推動國中小學童免費營養午餐政策，今天特別率領縣府相關局處視察縣內團膳業者供應學校營養午餐的流程、環境衛生及食材品質，除了強調要確保營養午餐品質、優先採用在地食材，讓學童在學校能吃得飽、吃得均衡，也讓辛苦打拚的父母們知道縣府有在用心。
林姿妙指出，縣府要求團膳業者供應每日各項食材應符合午餐契約訂定的品質規格、驗收標準及來源證明，肉類應採用具「CAS台灣優良農產品」標章、「產銷履歷農產品（TAP）」標章、國產生鮮豬肉追溯、國產生鮮禽肉溯源或生產追溯標示（QR Code）之國產禽、畜產品。
教育處表示，免費營養午餐政策，供應方式除了公辦公營自設廚房，另有公辦民營自設廚房、他校供應及中央廚房供應模式，每月團膳廠商開立菜單並由校園營養師審核，營養午餐食材品質與安全由團膳廠商自主管理檢驗及相關單位不定期抽驗，各學校皆有指派專責人員為當日食材進行驗收與把關品質，並於營養午餐製備過程進行監廚工作。
教育處指出，宜蘭縣營養午餐為每人每餐單價為42元，有三菜一湯，每週2次有機蔬菜、2次水果及1次乳製品，供應之宜蘭在地有機蔬菜除了具有「有機農產品」標章外，縣政府針對有機蔬菜品質、包裝、種類等訂有完整的驗收標準供廠商及學校作為驗收依據，以及宜蘭縣全面執行學校午餐採用國產可追溯生鮮食材(三章一Q）政策，強化學校午餐食材安全性、培養地產地消低碳飲食習慣，加深對食材來源之了解。